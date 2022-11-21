Удачная замена приносит Бартуловичу первую победу. Ингулец – Львов 1:0

Прошло не так много времени с момента, когда президент "Ингульца" Александр Поворознюк решился на смену эпох. Неделю назад "казаки" объявили об отставке Сергея Лавриненко, с которым играли в финале кубка Украины, а также дебютировали в элите украинского футбола. Сменил опытного наставника некогда опытный игрок, однако еще только начинающий тренер Младен Бартулович. О его достижениях пока нечего и говорить, ведь он провел один матч, к тому же не против уличной команды, а против "Динамо" (1:2). Сегодняшний соперник был куда более подходящим, дабы показать свои сильные стороны. "Львов" идет в таблице предпоследним, опережая "Ингулец" на два бала. Так что сегодня нас ожидал не только экзамен Бартуловича-тренера, но и битва двух аутсайдеров.

Олег Дулуб продолжает тренировать ограниченный кадровый набор. У наставника мало возможностей для ротации, но он её все равно проводит, особенно после неудачных поединков. Сегодня, к примеру, он решился оставить в запасе Крушинского и Муравского. Оба были твердыми игрока старта и одними из наиболее стабильных футболистов "сине-золотых", которым сегодня не нашлось места на поле. Зато с первых минут вышел опытный Сергей Симинин. Вы, вероятно, помните его по матчам за "Волынь", в составе которой 35-летний центрбек провел 234 матча. 21-го ноября он вернулся в УПЛ.

Ждать феерии в сегодняшней игре - все равно, что надеяться увидеть снег в июне. То есть, можно, но если в итоге это случится, то все спишется на аномалию. На старте интереснее смотрелся "Ингулец", который хоть и немного банально, но пытался играть первым номером. "Львов" не препятствовал, отдал мяч и ждал своего момента. Его не было долгонько, зато своей атакой отличились "казаки". Ситало получил за пределами штрафной, сумел развернуться, а после нанести неплохой удар в сторону Ильющенкова - выше. Хотя попади форвард в девятку, получился бы шедевр. Ну а один из главных эпизодов всего первого тайма случился уже во второй его половине. Запорожец вырезал идеальную передачу в штрафную, Кухарук сумел подстроиться под мяч, пробил, но сфера предательски угодила в перекладину. Правда справедливость в мире есть. Под самый свисток на перерыв вышедший на замену, Марусич (по ходу тайма травмировался Козак) идеально поймал мяч на ногу за пределами штрафной, забив очень красивый гол в ворота Ильющенкова. 1:0 по итогам тайма в пользу "Ингульца" - справедливее быть не могло.

Второй тайм стал продолжением первого, еще и газон перестал способствовать мало-мальски качественному футболу. Так, в грязи рассчитывать на яркий футбол было в принципе невозможно. Оставалось надеяться разве что на техническое мастерство игроков, но это, как известно, далеко не самая сильная составляющая и “Ингульца”, и “Львова”. К тому же хозяева уже не были заинтересованы, чтобы футбол раскрывался. Их устраивала безликая волокита, ведь она оставляла больше шансов, что игра спокойно докатится до финиша со счетом 1:0.

В итоге, за 45 минут мы увидели два момента, когда "Львов" уже не думал об обороне, а думал, как победить поле. Сначала в сумбуре в середине поля Кухарук нашел возможность отдать на правый край штрафной на Ситало, Артем принял, убрал защитника, но подработал перед голкипером на изумрудном газоне очень неудачно. Следом Одарюк в несколько похожей истории при выходе лицом к лицу пробил прямо в Ильющенкова. Ко всем проблемам Олег Дулуб еще и потерял Грисьо, который в двух не обязательных ситуациях заработал две желтые и теперь не поможет львовянам в последнем матче года.

Младен Бартулович одерживает дебютную победу в качестве главного тренера. Но за той игрой, которая была, вывод можно сделать только один: команда хорватского наставника лучше чувствует себя в болоте. К футболу отношения это не имело.

Ингулец - ФК Львов 1:0

Гол: Максим Марусич 45

Ингулец: Алексей Паламарчук, Евгений Запорожец, Владислав Клименко, Александр Козак (Максим Марусич 21, Андрей Коробенко 90), Артём Ситало (Владимир Одарюк 85), Александр Кучеренко, Виталий Павлов (Дмитрий Поспелов 46), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Андрей Кухарук (Иван Головкин 90)

ФК Львов: Александр Ильющенков, Артем Вовкун (Михаил Шишка 53), Виталий Бойко (Артур Ременяк 67), Владислав Бугай, Назарий Ныч, Роман Никитюк, Павел Полегенько (Борис Крушинский 53), Сергей Симинин (Назарий Муравский 53), Артем Мильченко, Максим Грисьо, Александр Васильев

Предупреждения: Владислав Клименко 12, Максим Марусич 29 - Максим Грисьо 29, Александр Васильев 65, Максим Грисьо 84

Удаление: Максим Грисьо 84 (вторая желтая)