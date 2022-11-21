Вингер Австралии пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Вингер "Хиберниана" и сборной Австралии Мартин Бойл не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за травмы колена.

По словам наставника австралийцев Грэма Арнольда, медицинские службы сборной сделали все возможное, чтобы восстановить 29-летнего футболиста, но все усилия оказались тщетными. В национальной команде его заменит 21-летний Марк Тилио из местного клуба "Мельбурн Сити".

Напомним, Австралия попала в группу D, где сыграет с Данией, Францией и Тунисом. Первый матч австралийцы сыграют 22 ноября с французами.