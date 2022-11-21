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Вингер Австралии пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Премьер-лига
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Австралийцы вынуждены делать экстренную замену в составе

Вингер Австралии пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Хиберниана" и сборной Австралии Мартин Бойл не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре из-за травмы колена.

По словам наставника австралийцев Грэма Арнольда, медицинские службы сборной сделали все возможное, чтобы восстановить 29-летнего футболиста, но все усилия оказались тщетными. В национальной команде его заменит 21-летний Марк Тилио из местного клуба "Мельбурн Сити".

Напомним, Австралия попала в группу D, где сыграет с Данией, Францией и Тунисом. Первый матч австралийцы сыграют 22 ноября с французами.

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В статье: Австралия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
The Guardian

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