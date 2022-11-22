 Днепр-1 - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Днепр-1 - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" уж точно уйдет на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, однако расслабляться рано. Преследователи опасны, так что днепрянам нужно не сбавлять темп. Как в плановых календарных матчах, так и в перенесенных.

Один из таких состоится в среду, 23-го ноября 2022-го года, в 13:00 в Ужгороде. В гостях у "Днепра-1" будет "Александрия". Матч покажет в прямом эфире телеканал УНИАН. Также матч можно посмотреть в интернете в прямом эфире на YouTube-канале FootballHab.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>

О самых интересных закулисных событиях УПЛ читайте в новом телеграмм-канале об украинском чемпионате. В частности, за что оштрафовали "Днепр-1", почему не играет Селезнев и какие тренерские перестройки в "Металлисте". Посмотреть – ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Александрия СК Днепр-1
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