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Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Днепр-1" уж точно уйдет на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, однако расслабляться рано. Преследователи опасны, так что днепрянам нужно не сбавлять темп. Как в плановых календарных матчах, так и в перенесенных.
Один из таких состоится в среду, 23-го ноября 2022-го года, в 13:00 в Ужгороде. В гостях у "Днепра-1" будет "Александрия". Матч покажет в прямом эфире телеканал УНИАН. Также матч можно посмотреть в интернете в прямом эфире на YouTube-канале FootballHab.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции в матч-центре UA-Футбол >>>
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