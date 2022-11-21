Представитель Кривбасса: Ждем Днепр-1 в Кривом Роге. Будет настоящее дерби

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился мнением по поводу матча 14-го тура УПЛ против харьковского "Металлиста 1925" (0:2).

– Несмотря на результат на табло – это победа. Это победа, в первую очередь наших воинов ВСУ, которые смогли сделать так, чтобы футбол состоялся именно в Кривом Роге. Большой футбол вернулся в Кривой Рог. Шаг за шагом. Мы знаем направления: Донецк, Крым, там тоже будет украинский футбол.

Хочу выразить благодарность клубу "Металлист 1925" за то, что они приехали и сыграли в Кривом Роге. Да, все мы ждем настоящего днепровского дерби: "Кривбасс" - "Днепр-1". Здесь, на Днепропетровщине, дома двух команд. И уже через неделю на этом поле будет действительно горячо.

Насколько я знаю, здесь будет работать система VAR. И это впервые в Кривом Роге. Также впервые встретятся возрожденный "Кривбасс" и "Днепр-1". Очень много слова "впервые". И, мы надеемся, будет еще несколько впервые, несмотря на разный статус команд.

Потому что сегодня… Это не отговорка, но погода была третья команда на поле. Ветер, дождь, поле – следует признать, было тяжело. Мы все понимаем: в начале матча досадный гол в свои ворота Дебелко. Была такая ситуация перед матчем: Константин Федорович Караманиц сказал Роману: я высчитал, что твое первое касание к мячу должно быть голевым. Дебелко говорит, ну, дай Бог.

Да, получилось по-другому. Наша небесная канцелярия решила подарить такую ​​погоду. Но повторюсь, это все отходит на второй план. На сегодняшний день – это победа Украины, победа ВСУ, потому что мы играем в Кривом Роге. Кривой Рог – наш город.

– Теперь Кривой Рог ждет "Днепр-1"?

– Думаю, что для самого клуба "Днепр-1" - это очень круто вернуться. Да, пока не в Днепр, а хотя бы в область. Понимаю, что еврокубки закончились, и они могли бы переехать и играть домашние матчи в Днепре. Но переезды во время чемпионата – это очень тяжело. "Кривбасс" как никто другой это знает на все сто процентов. Потому что мы накатали такой километраж, что некоторые клубы столько не наезжают за три сезона.

Мы ждем приезда "Днепра-1", ожидаем хорошего футбола. Потом у нас еще один крутой выезд в Одессу. И это тоже победа Украины, которую мы можем играть в Одессе. Дай Бог, чтобы ничего не изменилось. Если бы была возможность сейчас сыграть с "Черноморцем", например, в Симферополе, я согласен сыграть и там, — сказал Гагарин.