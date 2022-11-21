Лидеры Динамо оплатили курсы домедицинской помощи для 80 человек

Футболисты киевского "Динамо" продолжают всячески помогать украинцам во время войны против России. Капитан команды Сергей Сидорчук и вратарь Георгий Бущан отметились благотворительным поступком.

Динамовцы оплатили курсы домедицинской помощи для 80-ти людей, которые помогут им более уверенно себя чувствовать во время экстренных ситуациях и помочь спасти чью-то жизнь.

Об этом сообщил основатель маркетинговой компании Evolution Владислав Вахильчук. Он опубликовал общие фотографии с Бущаном и Сидорчуком, поблагодарив их за поддержку и помощь.