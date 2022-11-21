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Лидеры Динамо оплатили курсы домедицинской помощи для 80 человек

Премьер-лига
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Хороший поступок

Лидеры Динамо оплатили курсы домедицинской помощи для 80 человек

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Футболисты киевского "Динамо" продолжают всячески помогать украинцам во время войны против России. Капитан команды Сергей Сидорчук и вратарь Георгий Бущан отметились благотворительным поступком.

Динамовцы оплатили курсы домедицинской помощи для 80-ти людей, которые помогут им более уверенно себя чувствовать во время экстренных ситуациях и помочь спасти чью-то жизнь.

Об этом сообщил основатель маркетинговой компании Evolution Владислав Вахильчук. Он опубликовал общие фотографии с Бущаном и Сидорчуком, поблагодарив их за поддержку и помощь.

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Лидеры Динамо оплатили курсы домедицинской помощи для 80 человек - изображение 1
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В статье: Георгий Бущан Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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