 Цыганков оформил 10-е результативное действие в УПЛ - классно забил Вересу. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Цыганков оформил 10-е результативное действие в УПЛ - классно забил Вересу. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Отличный гол от лидера Динамо

Цыганков оформил 10-е результативное действие в УПЛ - классно забил Вересу. ВИДЕО

фото - ФК Динамо (Київ)

UA-Футбол
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В рамках 14-го тура УПЛ в Киеве встречаются "Верес" и "Динамо". На 27-й минуте счет был открыт – постарался Виктор Цыганков. Получив мяч от Ваната, он немного сместился в центр и пробил метров с 25 под стойку.

Этот гол стал пятым для лидера "Динамо" в текущем чемпионате. Также на его счету пять результативных передач.

По системе гол+пас он делит 3-5 место с одноклубником Буяльским и лидером "Днепра-1" Александром Пихаленком. У Мудрика и Довбика по 12 баллов.

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В статье: Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
21.11.2022 в 15:15
И забил 100-й мяч в карьере !
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aleks68
21.11.2022 в 16:10
дальше что?так и останется в динамо до пенсии?стеклянная звезда
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