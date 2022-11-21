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Цыганков оформил 10-е результативное действие в УПЛ - классно забил Вересу. ВИДЕО
Отличный гол от лидера Динамо
фото - ФК Динамо (Київ)
В рамках 14-го тура УПЛ в Киеве встречаются "Верес" и "Динамо". На 27-й минуте счет был открыт – постарался Виктор Цыганков. Получив мяч от Ваната, он немного сместился в центр и пробил метров с 25 под стойку.
Этот гол стал пятым для лидера "Динамо" в текущем чемпионате. Также на его счету пять результативных передач.
По системе гол+пас он делит 3-5 место с одноклубником Буяльским и лидером "Днепра-1" Александром Пихаленком. У Мудрика и Довбика по 12 баллов.
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