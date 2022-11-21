Журналист: У Селезнева конфликт с Шараном

Форвард "Миная" Евгений Селезнев не играет за команду из-за конфликта с главным тренером Владимиром Шараном. Этой информацией поделился украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Насколько я знаю, у Селезнева конфликт с Шараном. Он не воспринимает Шарана, а тренер не воспринимает его. Что-то там случилось. Мы все взрослые люди, понимаем – опытный и титулованный центрфорвард, но не играет за свой клуб, с которым у него контракт.

Это не просто так. Даю такой прогноз: пока Шаран в "Минае", то вряд ли мы увидим там Селезнева", — сказал Вацко в эфире авторской Youtube-программы.