Верес - Динамо 0:1. Мог бы быть разгром, но хватило одного удара Цыганкова

Хотя это был домашний матч для "Вереса", однако ровенский клуб обратился к "Динамо" с просьбой перенести поединок в Киев, а уже игру второго круга сыграть в Ровно. Официально – это продиктовано желанием допустить болельщиков на трибуны реконструированного стадиона. То есть в "Вересе" считают, что весной Украина победит в войне с Россией и поход на футбол снова станет для нас всех привычным делом. Поддерживаем оптимизм ровенцев и продолжаем верить в ВСУ, которые каждый день приближают нас к победе.

В конце концов профит от этого решения был для обоих клубов. "Верес" никак не может победить на домашнем поле, а прервать традицию в игре с "Динамо" действительно было бы сложно. Киевляне после летне-осеннего турне по Европе наконец-то получают возможность быть дома и проводить полноценный тренировочный цикл. Мирче Луческу даже не нужно проводить широкую ротацию, чтобы все успели отдохнуть. Хотя перемены по сравнению с игрой против "Ингульца" в составе "Динамо" были. Вернулись Попов и Сидорчук, отбывавшие дисквалификацию. Ну и не нашлось места на поле Кендзере, справа играл Тымчик. Отметим и выход на левом фланге атаки Лонвейка. Учитывая, что нидерландец все же игрок центра поля, возникают сомнения в дальнейших перспективах Владислава Кабаева (о целесообразности трансфера Кахрима Перрис промолчим).

В "Вересе" традиционно поменялся центрфорвард - вместо Шестакова на этот раз играл Гайдучик. Слева вместо дисквалифицированного Геннадия Пасича вышел Владислав Шарай. Остальные позиции у ровенской команды заняли привычные игроки – Гагун, Вовченко, Мельник и Евгений Пасич в защите, Клец и Кучеров – пара опорных, Дахновский справа в атаке и Лебеденко как центральный атакующий полузащитник.

Сценарий игры читался легко – "Верес" должен был отдать мяч "Динамо" и терпеть, максимально усложняя киевлянами процесс созидания. В общем, получалось неплохо – за первые 20 минут номинальные гости имели лишь один момент для взятия ворот. Ванат открылся в штрафной под разрезной пас, но ему не хватило простора, чтобы переиграть Когута в ближнем бою.

Достойный внимания эпизод на 23-й минуте, когда Сидорчук, Цыганков и Буяльский выдали комбинацию по центру с пасами пятой, но в решающий момент Ванат не смог то ли отдать партнеру, то ли подработать себе под удар. Можно предположить, что контроль мяча истощил игроков "Вереса" и уже на 27-й минуте они дали пространство киевлянам перед штрафной, вылившейся в забитый гол. А можно утверждать, что "Динамо" достигло своего за счет индивидуального мастерства. Цыганков, получив мяч от Ваната, сделал несколько шагов с правого фланга в направлении центра и пробил из-за пределов штрафной под дальнюю стойку - 0:1.

"Верес" должен был попытаться перейти в наступление, но нынешняя версия ровенской команды не создана для игры первым номером. По крайней мере, против соперника уровня "Динамо". Да и сами киевляне, довольствуясь малым, не пытались добить соперника, а спокойно ждали перерыва. Лишь Лонвейк, чувствуя, что на второй тайм не выйдет, попытался забить со штрафного, но после его удара мяч просвистел над девяткой.

Первые 15 минут второго тайма прошли по тому же сценарию, что и последние первого – "Динамо" катало мяч без попыток обострить. Даже закралось мнение, что такое действо будем наблюдать все 45 минут. Но "Верес" преодолел себя и начал идти вперед большими силами. И получил шанс сравнять счет – после подачи с правого фланга Дахновский выскочил из-за спины Тымчика и пробил слета фактически с линии вратарской, но не попал совсем немного.

Возможно, этот эпизод, а возможно, замены Луческу (Караваев и Беседин заменить Тымчика и Ваната, в перерыве вышли Гармаш и Андриевский) заставили "Динамо" отнестись к игре более ответственно. Один провал (случающийся не так уж редко) мог стоить слишком дорого. Киевляне увеличили давление, Дубинчак и Караваев стали активнее подключаться флангами, Гармаш искал варианты для паса или удара, как на 75-й минуте, когда пробивая из угла штрафной и едва не попал в девятку.

На 77-й минуте чуть не сработало ощущение момента Буяльского – попытка подачи Караваева завершилась серией рикошетов, Виталий подхватил мяч и подсек на вратарем, но Когут задел. Потом кипер наварил каши, подарив мяч Беседину, но большое желание Артема наконец-то прервать свою безголевую серию сыграло с ним злую шутку – выше ворот. Проходит еще пол минуты и Цыганков выводит Гармаша на свидание, снова Когут спасает.

В этот период "Динамо" действительно нравилось - волны на ворота "Вереса" накатывались одна за другой. Ровенская оборона держалась из последних сил. Андриевский проверил бдительность Когута ударом со штрафного – это было легко, а вот с выстрелом Цыганкова пришлось гораздо сложнее. Собственно, киевляне наседали до последнего, однако закрепить свое преимущество еще одним забитым не удалось. Впрочем, это заставило "Верес" забыть о своей атаке, а значит максимально обезопасило ворота Бущана. Хотя уже на последней минуте ровенчане заработали угловой, после подачи которого Когут (да-да, кипер пошел к чужим воротам) даже пробил головой, однако мяч застрял в частоколе ног, а затем был зафиксирован фол в атаке (досталось Беседину).

0:1 - "Динамо" не отпускает "Зарю" и вплотную приближается к "Шахтеру".

VBET Лига. 14-й тур

21 ноября. Киев. Стадион "Динамо" им.Лобановского

"Верес" - "Динамо" 0:1

Гол: Цыганков 27

"Верес": Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Е.Пасіч – Клец (Курко 85), Кучеров – Дахновский, Лебеденко, В.Шарай – Гайдучик (Сергийчук 75)

Тренер: Юрий Вирт

"Динамо": Бущан – Тымчик (Караваев 65), Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев (Гармаш 46) – Цыганков, Буяльский, Лонвейк (Андриевский 46) – Ванат (Беседин 66)

Тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Ярослав Козик

Предупреждения: Дубинчак 69