Луческу: При стандартах у нас отсутствует смелость, кураж

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура УПЛ с "Вересом .

— Сегодня ваша команда подала 14 угловых, но голов после этих стандартных положений мы так и не увидели. С чем это связано?

— Меня тоже это беспокоит. Говорил на скамейке запасных об этом. В этом чемпионате мы подали уже больше 80 угловых. Часто говорю ребятам: чтобы забить после "стандартов", надо иметь качество. Качество у них есть. Нужна еще смелость. Необходимо более смело идти в борьбу с соперником, чтобы выиграть у него спор за мяч. У нас отсутствует эта смелость, кураж. Не только при стандартных положениях. Мы должны вернуть этот кураж. У Попова сегодня это было. Но в последнее время он растерял навык встречи с мячом. А вот Забарному и Сироте нужно совершенствоваться, потому что они недостаточно хороши в штрафной площади при стандартных положениях.

В первый год после моего прихода в "Динамо" мы разыгрывали такие стандартные положения, разыгрывали лишнего игрока у команды соперника, у нас получались эти комбинации и мы забивали. Но соперники уже хорошо изучили нас, подтягивают больше своих футболистов при угловых, чтобы не дать нам проводить такие розыгрыши.

Нужны хорошие подачи, борьба. Нужно смелее действовать в штрафной площади в этих ситуациях. У нас сейчас хороший контроль мяча и мы создаем много моментов, но последняя передача не доходит до адресата. Этот момент меня беспокоит.

В моё время говорили: угловой — это 90 процентов гол. Тогда расстояния между футболистами были больше. Да и играли иначе. Сейчас, конечно, всё по-другому.