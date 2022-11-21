УПЛ огласила дату проведения перенесенного матча 14-го тура Рух - Черноморец

УПЛ назначила дату проведения матча 14-го тура УПЛ "Рух" – "Черноморец", который изначально был запланирован на выходные 19-21 ноября, однако затем был перенесен на более поздний срок.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, поединок состоится 7 декабря.

Время начала матча будет известно позже.

Официальных пояснений по переносу матча ни Лига ни клубы не давали.

Вероятно, поединок перенесен из-за того, что 6 игроков "Руха" вызваны на сбор юношеской сборной Украины U-19, который проходит с 13-го по 25 ноября.