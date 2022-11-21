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УПЛ огласила дату проведения перенесенного матча 14-го тура Рух - Черноморец
Поединок состоится в декабре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
УПЛ назначила дату проведения матча 14-го тура
Как сообщает официальный сайт УПЛ, поединок состоится 7 декабря.
Время начала матча будет известно позже.
Официальных пояснений по переносу матча ни Лига ни клубы не давали.
Вероятно, поединок перенесен из-за того, что 6 игроков "Руха" вызваны на сбор юношеской сборной Украины U-19, который проходит с 13-го по 25 ноября.
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