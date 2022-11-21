Шахтер провел последнюю тренировку в 2022 году. Ее посетили дети-переселенцы

Донецкий " Шахтер " готовится к заключительному матчу первой части сезона.

В среду, 23 ноября, "горняки" сыграют во Львове с "Ворсклой".

За два дня до поединка "оранжево-черные" провели тренировку в Винниках, которую посетили 30 детей-переселенцев.

По завершении сессии игроки пообщались с ребятами, раздали автографы и сделали памятные фото.

Также на последней тренировке года команда вручила детям подарки к грядущим зимним праздникам.