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Шахтер провел последнюю тренировку в 2022 году. Ее посетили дети-переселенцы
Команда вручила детям подарки к грядущим зимним праздникам
shakhtar.com
Донецкий "
В среду, 23 ноября, "горняки" сыграют во Львове с "Ворсклой".
За два дня до поединка "оранжево-черные" провели тренировку в Винниках, которую посетили 30 детей-переселенцев.
По завершении сессии игроки пообщались с ребятами, раздали автографы и сделали памятные фото.
Также на последней тренировке года команда вручила детям подарки к грядущим зимним праздникам.
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Источник:ФК Шахтар
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