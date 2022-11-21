 Шахтер провел последнюю тренировку в 2022 году. Ее посетили дети-переселенцы ᐉ UA-Футбол
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Шахтер провел последнюю тренировку в 2022 году. Ее посетили дети-переселенцы

Премьер-лига
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Команда вручила детям подарки к грядущим зимним праздникам

Шахтер провел последнюю тренировку в 2022 году. Ее посетили дети-переселенцы

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" готовится к заключительному матчу первой части сезона.

В среду, 23 ноября, "горняки" сыграют во Львове с "Ворсклой".

За два дня до поединка "оранжево-черные" провели тренировку в Винниках, которую посетили 30 детей-переселенцев.

По завершении сессии игроки пообщались с ребятами, раздали автографы и сделали памятные фото.

Также на последней тренировке года команда вручила детям подарки к грядущим зимним праздникам.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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