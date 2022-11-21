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Победитель Шахтера. УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура

Премьер-лига
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Довбик забил решающий гол в матче тура

Победитель Шахтера. УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

25-летний украинец забил победный гол в ворота "Шахтера" (2:1).

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Также напомним, что Довбик с 10 голами является лидером бомбардирской гонки УПЛ.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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