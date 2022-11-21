Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель Шахтера. УПЛ назвала лучшего игрока 14-го тура
Довбик забил решающий гол в матче тура
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "
25-летний украинец забил победный гол в ворота "Шахтера" (2:1).
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Также напомним, что Довбик с 10 голами является лидером бомбардирской гонки УПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:СК Дніпро-1
Популярное сейчас
- Беланов: Убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ
- Сенегал – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Англия с Ираном сыграли 24 минуты добавленного времени – это четверть футбольного матча
- Динамо сократило отставание от Шахтера до одного балла. Таблица и результаты тура УПЛ
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Новости по теме
- 14:49 Украинские Днепр-1, Шахтер-2. Как горняки перемудрили, а команда Кучера нашла баланс. Аудиомнение #178
- 16:20 Украинские Динамо сократило отставание от Шахтера до одного балла. Таблица и результаты тура УПЛ
- 23:03 Украинские Мудрик лидирует среди наиболее результативных игроков УПЛ. Довбик идет на втором месте
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн