Хобленко: Хочу извиниться перед болельщиками Кривбасса за такую игру

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко прокомментировал матч 14 тура УПЛ против харьковского "Металлиста 1925" (0:2).

– Результат плохой, ведь проиграли 0:2. Поле и погода были одинаковыми для обеих команд. Мы проиграли борьбу, это было видно. Соперник забил два гола. Наверное, просто потому, что они больше хотели победить.

– Можно сказать, что курьезный первый гол надломил команду психологически, ведь в сознание приходили довольно долго?

– Да, возможно, этот гол где-то дал психологическое преимущество сопернику. Но у нас было еще 80 минут игрового времени, были все шансы, чтобы переломить ход встречи. К сожалению, мы с этим не справились. Следует проанализировать ошибки и на следующий матч выйти с другим настроением. Хочу принести извинения нашим болельщикам за то, что мы так сыграли.

– Следующий соперник "Кривбасса" - "Днепр-1". Не чужая тебе команда. Можно ли сказать, что ожидается принципиальный матч?

– Я бы так не сказал. Для меня это простой поединок. Хочу выйти на поле и помочь "Кривбассу" одержать победу. Неважно, сколько времени дадут мне тренеры. Я выйду и покажу все, что умею и даже больше, чтобы команда выиграла, – сказал Хобленко.