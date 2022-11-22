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Хобленко: Хочу извиниться перед болельщиками Кривбасса за такую игру

Премьер-лига
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Криворожане проиграли "Металлисту 1925"

Хобленко: Хочу извиниться перед болельщиками Кривбасса за такую игру

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко прокомментировал матч 14 тура УПЛ против харьковского "Металлиста 1925" (0:2).

– Результат плохой, ведь проиграли 0:2. Поле и погода были одинаковыми для обеих команд. Мы проиграли борьбу, это было видно. Соперник забил два гола. Наверное, просто потому, что они больше хотели победить.

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– Можно сказать, что курьезный первый гол надломил команду психологически, ведь в сознание приходили довольно долго?

– Да, возможно, этот гол где-то дал психологическое преимущество сопернику. Но у нас было еще 80 минут игрового времени, были все шансы, чтобы переломить ход встречи. К сожалению, мы с этим не справились. Следует проанализировать ошибки и на следующий матч выйти с другим настроением. Хочу принести извинения нашим болельщикам за то, что мы так сыграли.

– Следующий соперник "Кривбасса" - "Днепр-1". Не чужая тебе команда. Можно ли сказать, что ожидается принципиальный матч?

– Я бы так не сказал. Для меня это простой поединок. Хочу выйти на поле и помочь "Кривбассу" одержать победу. Неважно, сколько времени дадут мне тренеры. Я выйду и покажу все, что умею и даже больше, чтобы команда выиграла, – сказал Хобленко.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fckryvbas.com

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