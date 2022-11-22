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Форвард Кривбасса: Настраивались продолжить победную серию

Премьер-лига
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Но не получилось

Форвард Кривбасса: Настраивались продолжить победную серию

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Нападающий криворожского "Кривбасса" Денис Устименко рассказал о матче 14-го тура УПЛ против харьковского "Металлиста 1925" (0:2).

– Денис, тебе пришлось входить в такую ​​тяжелую игру со скамейки запасных. Как прокомментируешь итоги матча?

– Да, согласен, не так легко войти в такую ​​игру. Но команды находились в равных условиях по погоде и полю. Очень хотел выйти на поле, забить и помочь "Кривбассу" переломить игру. Фарт был не на нашей стороне.

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– Матч был "за шесть очков". Насколько досадно, что не смогли одолеть конкурента за места в топ-10?

– Очень досадно, потому что до этого мы выиграли в двух матчах подряд. Двух непростых матчей. Были настроены продолжить победную серию. Не получилось, теперь будем исправляться во встречах, которые осталось провести в этом году.

– Результат не лучший. Но все же "Кривбасс" наконец-то сыграл дома. Девять с половиной лет Кривой Рог не видел матчей УПЛ. Насколько для команды важно сыграть в родных стенах?

– Очень важно. Скажу, что настроение было на максимуме, чтобы дома сыграть удачно. Но не вышло. Ждем, когда на трибуны смогут вернуться болельщики, ведь они – наш 12-й игрок. А пока хотим поблагодарить наших ВСУ, наших воинов, которые защищают Украину от проклятых рашистов, вернувших футбол в Кривой Рог, - цитирует игрока пресс-служба клуба.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков) Денис Устименко
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Источник:
fckryvbas.com

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