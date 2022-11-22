Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Он играет, забивает. Пусть радует наших фанов". Красников - о будущем Довбика
Функционер пока не готов обсуждать данный вопрос
Фото: СК Дніпро-1
Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников пока не готов обсуждать возможный трансфер главной звезды команды Артема Довбика.
"Довбик – игрок "Днепра-1", и больше никаких комментариев по нему я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков Днепропетровска и всей Украины.
Я думаю, что он сейчас номер 1 нападающий в Украину. Это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже", – сказал функционер в интервью "Football Hub".
В текущем сезоне Артем забил 10 голов в УПЛ и 5 мячей в Лиге конференций.
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Тренер Польши: Левандовский взял повязку Шевченко в Катар, но играть будет в польских цветах
- Мексика – Польша. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 22.11.2022
- Днепр-1 – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО