"Он играет, забивает. Пусть радует наших фанов". Красников - о будущем Довбика

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников пока не готов обсуждать возможный трансфер главной звезды команды Артема Довбика.

"Довбик – игрок "Днепра-1", и больше никаких комментариев по нему я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков Днепропетровска и всей Украины.

Я думаю, что он сейчас номер 1 нападающий в Украину. Это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже", – сказал функционер в интервью "Football Hub".