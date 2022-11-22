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"Он играет, забивает. Пусть радует наших фанов". Красников - о будущем Довбика

Премьер-лига
(2 голосов)

Функционер пока не готов обсуждать данный вопрос

"Он играет, забивает. Пусть радует наших фанов". Красников - о будущем Довбика

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников пока не готов обсуждать возможный трансфер главной звезды команды Артема Довбика.

"Довбик – игрок "Днепра-1", и больше никаких комментариев по нему я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков Днепропетровска и всей Украины.

Я думаю, что он сейчас номер 1 нападающий в Украину. Это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже", – сказал функционер в интервью "Football Hub".

В текущем сезоне Артем забил 10 голов в УПЛ и 5 мячей в Лиге конференций.

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В статье: Евгений Красников Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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