 Павелко не явился в Генпрокуратуру - Андриюк ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко не явился в Генпрокуратуру - Андриюк
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко не явился в Генпрокуратуру - Андриюк

Премьер-лига
(1 голосов)

Глава УАФ якобы должен был прийти к следователям в первой половине дня

Павелко не явился в Генпрокуратуру - Андриюк

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Известный журналист Константин Андриюк, который ранее сообщал о том, что президента УАФ Андрея Павелко вызвали в Генпрокуратуру, заявил, что функционер в указанное время на встречу со следователями не явился.

"Сейчас мои агенты возле Генеральной прокуратуры, куда должен был явиться Андрей Павелко. В повестке написано: Андрей Павелко должен явиться в такой кабинет в 11:00. Движения нет возле Генпрокуратуры. Андрея Павелко нет, как и его юристов, по-моему, адвокатов его нет, он не явился. Новость такая, 11:40, Андрея Павелко нет возле Генпрокуратуры. Я не знаю, что будет дальше, нужно дальше понимать процессуальные действия. Возможно, его подадут в розыск", – заявил Андреюк в эфире студии Football Hub.

Ранее журналист утверждал, что Павелко вызывают в Генеральную прокуратуру Украины для вручения подозрения по делу 2018 года. По его информации, глава УАФ подозревается в коррупции и отмывании денег. Ранее, в октябре, во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Руська подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Проблемы с законом есть также у финансового директора УАФ Евгении Сагайдак.

Между тем, сегодня на официальном сайте Украинской ассоциации футбола появилось заявление, в котором утверждается, что наступление на руководителей организации ведется со стороны пророссийских сил. Там это связывают с исками против России, которые УАФ подала в Европейский суд по правам человека.

Читайте такжеДом за $5 млн. Журналисты канала 1+1 сделали репортаж, как живет Андрей Павелко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде