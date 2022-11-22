Павелко не явился в Генпрокуратуру - Андриюк

Известный журналист Константин Андриюк, который ранее сообщал о том, что президента УАФ Андрея Павелко вызвали в Генпрокуратуру, заявил, что функционер в указанное время на встречу со следователями не явился.

"Сейчас мои агенты возле Генеральной прокуратуры, куда должен был явиться Андрей Павелко. В повестке написано: Андрей Павелко должен явиться в такой кабинет в 11:00. Движения нет возле Генпрокуратуры. Андрея Павелко нет, как и его юристов, по-моему, адвокатов его нет, он не явился. Новость такая, 11:40, Андрея Павелко нет возле Генпрокуратуры. Я не знаю, что будет дальше, нужно дальше понимать процессуальные действия. Возможно, его подадут в розыск", – заявил Андреюк в эфире студии Football Hub.

Ранее журналист утверждал, что Павелко вызывают в Генеральную прокуратуру Украины для вручения подозрения по делу 2018 года. По его информации, глава УАФ подозревается в коррупции и отмывании денег. Ранее, в октябре, во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Руська подозрение было вручено генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Проблемы с законом есть также у финансового директора УАФ Евгении Сагайдак.

Между тем, сегодня на официальном сайте Украинской ассоциации футбола появилось заявление, в котором утверждается, что наступление на руководителей организации ведется со стороны пророссийских сил. Там это связывают с исками против России, которые УАФ подала в Европейский суд по правам человека.