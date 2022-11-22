 УАФ назначила арбитров на матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия и 15-го тура Шахтер - Ворскла ᐉ UA-Футбол
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УАФ назначила арбитров на матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия и 15-го тура Шахтер - Ворскла

Премьер-лига
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На матче Шахтера и Ворсклы будет ВАР

УАФ назначила арбитров на матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия и 15-го тура Шахтер - Ворскла

ФК Дніпро-1

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Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла", а также на перенесенный матч 1-го тура "Днепр-1" - "Александрия".

1 тур

23.11.2022

"Днепр-1" - "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево),

15 тур

23.11.2022

"Шахтер" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл). Арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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