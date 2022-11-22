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УАФ назначила арбитров на матч 1-го тура Днепр-1 - Александрия и 15-го тура Шахтер - Ворскла
На матче Шахтера и Ворсклы будет ВАР
ФК Дніпро-1
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч 15-го тура
1 тур
23.11.2022
"Днепр-1" - "Александрия". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево),
15 тур
23.11.2022
"Шахтер" - "Ворскла". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр - Николай Балакин (Киевская обл). Арбитр ВАР – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
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Источник:УАФ
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