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Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей
Фото: УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко и Генеральный секретарь украинской ассоциации Юрий Записоцкий во вторник, 22-го ноября, таки появились по вызову в Генеральной прокуратуре Украины. Первым, намного раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11-ти часов утра, приехал Записоцкий, сообщает в своем репортаже FootballHab.
Как отмечает источник, Павелко прибыл на место в сопровождении охранника и в наряде, маскировавшем лицо. Проведя в помещении несколько часов, глава УАФ покинул Генпрокуратуру, подписав перед этим выдвинутое ему подозрение.
Руководителя украинского футбола подозревают в хищении денег.
Отмечается, что Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.
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