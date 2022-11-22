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Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Премьер-лига
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Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей

Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко и Генеральный секретарь украинской ассоциации Юрий Записоцкий во вторник, 22-го ноября, таки появились по вызову в Генеральной прокуратуре Украины. Первым, намного раньше руководителя УАФ, но позже оговоренных 11-ти часов утра, приехал Записоцкий, сообщает в своем репортаже FootballHab.

Как отмечает источник, Павелко прибыл на место в сопровождении охранника и в наряде, маскировавшем лицо. Проведя в помещении несколько часов, глава УАФ покинул Генпрокуратуру, подписав перед этим выдвинутое ему подозрение.

Руководителя украинского футбола подозревают в хищении денег.

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Отмечается, что Генпрокуратура подала ходатайство о мере пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей.

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В статье: Андрей Павелко Юрий Записоцкий
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Источник:
FootballHab

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Комментарии (1)
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Кокс11 (Харьков)
22.11.2022 в 20:29
Шо??? Павелко, крал!!?? Не вірю!!!
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