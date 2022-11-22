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СМИ: Президент Реала готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Премьер-лига
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Флорентино Перес видит в игроке перспективу

СМИ: Президент Реала готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает отслеживать ситуацию с вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком. Об этом пишет ElDesmarque.

По версии источника, "горняки" хотят получить за игрока порядка 80 млн. евро, и при этом, президент "сливочных" Флорентино Перес готов заплатить данную сумму.

Перес придерживается мнения, что Мудрик обладает нужным талантом и под руководством опытного Карло Анчелотти сможет полностью раскрыться в мадрилдской команде.

Также отмечаются, что в игроке заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", которые могут составить конкуренцию мадридцам в борьбе за игрока.

Также подписание Мудрика будет означать, что "Реал" должен будет продать Марко Асенсио.

Напомни, что в текущем сезоне Мудрик отыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выполнил 8 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Михаил Мудрик
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Источник:
ElDesmarque

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