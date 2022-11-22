Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Президент Реала готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Флорентино Перес видит в игроке перспективу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Мадридский "Реал" продолжает отслеживать ситуацию с вингером "Шахтера"
По версии источника, "горняки" хотят получить за игрока порядка 80 млн. евро, и при этом, президент "сливочных" Флорентино Перес готов заплатить данную сумму.
Перес придерживается мнения, что Мудрик обладает нужным талантом и под руководством опытного Карло Анчелотти сможет полностью раскрыться в мадрилдской команде.
Также отмечаются, что в игроке заинтересованы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", которые могут составить конкуренцию мадридцам в борьбе за игрока.
Также подписание Мудрика будет означать, что "Реал" должен будет продать Марко Асенсио.
Напомни, что в текущем сезоне Мудрик отыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и выполнил 8 результативных передач.
Популярное сейчас
- Франция - Австралия. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 22.11.2022
- Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины
- Саудовская Аравия шокирует Аргентину двумя голами в начале второго тайма
- Динамо сократило отставание от Шахтера до одного балла. Таблица и результаты тура УПЛ
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО