"Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ

Главный тренер " Шахтера " Игорь Йовичевич получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Об этом он написал в Instagram.

"Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен", - написал Йовичевич.