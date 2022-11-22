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"Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ
Наставник Шахтера получил медаль "за жертвенность и любовь к Украине"
instagram.com/fcshakhtar
Главный тренер "
Об этом он написал в Instagram.
"Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".
Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен", - написал Йовичевич.
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