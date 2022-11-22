 Чувствую себя одним из вас, украинцем!, - Йовичевич получил медаль от ПЦУ ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник Шахтера получил медаль "за жертвенность и любовь к Украине"

"Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Об этом он написал в Instagram.

"Сегодня пережил приятное и неожиданное событие – получил медаль от Митрополита Киевского и всея Украины Православной Церкви Украины Эпифания "за жертвенность и любовь к Украине".

Я не могу скрыть своих чувств к этой стране и народу. Чувствую себя одним из вас, украинцем! Для меня большая честь и гордость получить этот почетный подарок, и я безгранично благодарен", - написал Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде