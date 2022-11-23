Чудный Днепр при тихом Шахтере. Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ

Это чистый сюрреализм – я пишу о национальном чемпионате во время Кубка мира. Что ж, в жизни все когда-нибудь происходит впервые. Оказывается, бывает и такое. Тем не менее, не ухожу отсюда в куда более яркую параллельную реальность, а пытаюсь усидеть на двух стульях. И, что самое сложное, не сравнивая их качество.

Отличительная черта этого тура – бескомпромиссность: ничьи отсутствуют как класс. Присутствовал ли при этом класс команд? Знаете, я не считаю себя экспертом – я зритель, и говорю лишь о том, что способен оценить по своим, достаточно четким, критериям. Ну а главным событием тура стала уверенная победа лидера над фаворитом сезона.

В который раз в этом уникальном чемпионате тур был неполным. Теперь уже футбольные власти пошли навстречу "Руху", перенеся его матч с "Черноморцем". Остальные команды трудились в поте лица своего по мере сил и возможностей.

Днепр-1 – Шахтер 2:1

Заря – Александрия 4:1

Верес – Динамо 0:1

Колос – Ворскла 1:2

Кривбасс – Металлист 1925 0:2

Минай – Металлист 1:0

Ингулец – Львов 1:0

Зрелищность. Моим стандартам смотрибельности полностью отвечали две игры. Кто бы и что бы ни рассказывал, но вполне себе живенько отсмотрел поединок "Зари" с "Александрией". Может быть, потому что он начался для меня буквально с возобновлением подачи электричества после двух дней его отсутствия – не исключаю. Но по количеству голевых моментов он намного опередил остальных.

Следующим назову центральный матч Первого круга. "Днепр-1" с "Шахтером" ожидания оправдали. Пусть это, в большей степени и относится, к одному из них, а в последние полтайма Днепр и вовсе мчал свои волны плавно при тихой погоде.

"Колос" с "Ворсклой" и "Верес" с "Динамо" явили миру действа среднего пошиба. И откровенно бледный вид имели оставшиеся три игры. "Ингулец" разобрался со "Львовом", не шибко усердствуя. "Металлист 1925" порешал свои вопросы с "Кривбассом" до перерыва, а потом скорее доигрывал. А у "Миная" с "Металлистом" так вообще на память приходят от силы три приличных эпизода игры у ворот.

Любопытно, что качество зрелища (оно же количество опасных моментов) напрямую зависело от положения команд в турнирной таблице. Чем ниже в ней находилась пара соперников, тем скучнее она смотрелась.

Интрига. Как уже было сказано выше, в двух случаях все, по сути, решилось еще в первом тайме. На одной и той же 44-й минуте судьбоносный гол Марусича предрешил исход поединка в пользу "Ингульца" ("Львов" так ни разу и не побеспокоил его всерьез), а мяч, забитый Борячуком, удвоил преимущество "Металлиста 1925" над "Кривбассом", который заглох после этого.

Единственную возможность увести от поражения "Верес" во встрече с "Динамо" Дахновский упустил на 62-й минуте. Тогда же Бутко, открыв счет в матче с "Александрией", положил начало улице с односторонним движением в пользу "Зари". "Шахтер", пожалуй, свой последний шанс сравнять счет имел тремя минутами позже, когда Валеф парировал удар Мудрика. В оставшиеся полчаса "Днепр-1" спокойно довел игру до победы.

Дольше не падал занавес в двух случаях. Еще на 82-й минуте Попов мог сравнять счет для "Колоса" в поединке с "Ворсклой". И лишь на 87-й Вишневский вырвал для "Миная" победу над "Металлистом".

В общем, бабушка Интрига надвое сказала.

Логика. Три матча из семи завершились с закономерным счетом. "Днепр-1" - "Шахтер": это были классические 2:1. Почти с такой же прозрачностью наблюдались эти цифры и у "Ворсклы" с "Колосом". И "Ингулец" однозначно "наиграл" на свою минимальную победу со "Львовом".

"Динамо" могло выигрывать у "Вереса" крупнее. Преимущество "Зари" над "Александрией" и "Металлиста 1925" над "Кривбассом" вполне могло быть выражено в более скромных цифрах. А вот в игре "Миная" с "Металлистом" я увидел скорее ничейку.

Но в целом все было довольно справедливо – с точки зрения соотношения голевых моментов.

Судейство. Заслуживали пристального внимания два эпизода, которые прокомментирует коллега Юстас.

"Днепр-1" - "Шахтер". 28-я минута, при 1:1 – не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за действия Сарапия против Бондаренко: "60 на 40 против. Я бы не ставил: обхватывал за корпус, но если бы это было во время движения к мячу, тогда да. А он на месте обвалился".

"Колос" - "Ворскла". 65-я минута, при 0:1 – пенальти в ворота гостей: "Тут должна была быть и красная игроку "Ворсклы". Команда была лишена возможности забить гол без попытки сыграть в мяч".

Таким образом, можно говорить о том, что в этом туре от каприза Фемиды пострадал "Колос". В оставшиеся полчаса, уже при 1:1 и в большинстве, его перспективы выглядели бы куда более радужными.

Везение. Вовсю раздухарилась Фортуна в поединке "Зари" с "Александрией". На 43-й минуте, при 0:0, удар Булецы приняла на себя стойка ворот александрийцев. Зато на 62-й команда ван Леувена таки-повела в счете благодаря тому, что кипер соперников Билык отбил мяч аккурат на Бутко, которому оставалось лишь переправить его в ворота. Внешний "чирк" штанги ворот Мацапуры в дебюте встречи и удар в каркас Русина уже при 4:1 особой роли не играли.

Везунчиком тура стал "Металлист 1925". Сначала на 8-й минуте форвард "Кривбасса" Дебелко поразил собственные ворота. А четыре минуты спустя удар Хомченовского отразила перекладина ворот харьковчан. Прошу заметить, это была половина всех голевых шансов в матче. В дальнейшем команды имели еще лишь по одному, и использовали свой опять-таки подопечные Эдмара.

Личности. Номер один очевиден: могильщик "Шахтера" Довбик лидирует и по количеству участий в ярчайших фрагментах игры – пять. У Булецы из "Зари" - столько же, но он уступает в эффективности. А вот третьим я назвал бы его одноклубника Мишнева.

Следующим будет полтавчанин Челядин, и лишь после него – Мудрик. Достоин упоминания также автор "дубля" в "Заре" Бутко.

Из вратарей, в первую очередь, выделил бы Когута ("Верес") с четырьмя зачетными сэйвами. А вслед за ним – Мацапуру из "Зари". Многовато луганчан? Я так увидел: половина личностей тура, на секундочку.

Симпатии. Вопреки впечатлениям других, увидевших здесь "медленную игру через силу" и "откровенное везение", при том, что соперники "не хотели играть", больше всех мне понравилась "Заря". И, как говорится в старом анекдоте: "Вы, бабушка, что хотите, то и нюхайте", а десяток голевых моментов на дороге не валяется. Я смотрю футбол ради этого.

Вторым моим фаворитом тура будет, конечно же, "Днепр-1". Надеюсь, пояснять нет нужды. Достаточно футбола увидел также в исполнении "Динамо". Ну и, с некоторой натяжкой, добавлю сюда "Ворсклу".

Хуже всех в этот раз, как по мне, показал себя "Львов" - абсолютный нуль в атаке. И всего по одному зачетному голевому шансу за матч было у троицы в составе: "Верес" - "Кривбасс" - "Металлист". Як то кажуть, ганьба якась.

Таблица. "Днепр-1" нарастил свое преимущество в очках перед "Шахтером", неожиданно убедительно переиграв конкурента в очной встрече. Чем, кстати, лично меня приятно удивил. Команда Кучера за первую половину сезона заслуживает самых добрых слов и громких комплиментов.

Теперь лишь на расстоянии в одну победу от второго места находятся "Заря" и "Динамо". Хотя при этом следует помнить, что у "Шахтера" матч в запасе. Как и у преследующей их "Александрии".

Отметил бы подтянувшуюся на шестое место "Ворсклу" - вот это уже отвечает ее реальным возможностям, на мой взгляд. "Металлист 1925" закрепился в середине таблицы.

Важную победу одержал "Минай": она позволяет ему перевести дух в борьбе за место под солнцем. Недолго пребывал на дне "Ингулец", самолично отправивший туда "Львов" и вынырнувший глотнуть воздуха.

Повсюду идет плотная борьба. Наибольшая пропасть в очках, с учетом разницы в количестве проведенных игр, образовалась между первой пятеркой и остальной лигой. И эти пятеро действительно сильнее. Они и разыграют все "вкусные" места. Внизу пока все на редкость непредсказуемо.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 13 11 2 0 30-8 +22 35 2 Шахтер 12 8 3 1 26-9 +17 27 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 4 Динамо 13 8 2 3 21-13 +8 26 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 6 Ворскла 14 5 3 6 16-17 -1 18 7 Верес 14 5 2 7 17-19 -2 17 8 Металлист 1925 13 4 5 4 13-17 -4 17 9 Колос 13 4 4 5 11-16 -5 16 10 Металлист 13 4 3 6 15-20 -5 15 11 ФК Минай 13 3 4 6 9-14 -5 13 12 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 13 Кривбасс 13 3 3 7 8-15 -7 12 14 Ингулец 13 2 4 7 11-18 -7 10 15 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 16 ФК Львов 13 2 3 8 9-20 -11 9

Анонсы. Честное слово, впервые в сезоне не нашел ни одного матча, за который бы глаз зацепился. Мне, как одесситу, будет любопытно взглянуть на пару "Черноморец" - "Металлист", памятуя о двух победах команды Григорчука подряд и ее вынужденной паузе в минувшем туре. Но это уже геть субъективизм. Каждый из вас так же легко найдет интересующий его дуэт соперников. Но так чтобы выделить какую-либо вывеску на общем уровне – шобы да, так нет.

Что вы говорите? Все уже полностью на Кубок мира переключились? Как видите, не все. И я таки попытаюсь поведать вам о своих впечатлениях от последнего тура года. Если, конечно, смогу его увидеть…