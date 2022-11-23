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Чудный Днепр при тихом Шахтере. Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - Олександр Приходько
Это чистый сюрреализм – я пишу о национальном чемпионате во время Кубка мира. Что ж, в жизни все когда-нибудь происходит впервые. Оказывается, бывает и такое. Тем не менее, не ухожу отсюда в куда более яркую параллельную реальность, а пытаюсь усидеть на двух стульях. И, что самое сложное, не сравнивая их качество.
Отличительная черта этого тура – бескомпромиссность: ничьи отсутствуют как класс. Присутствовал ли при этом класс команд? Знаете, я не считаю себя экспертом – я зритель, и говорю лишь о том, что способен оценить по своим, достаточно четким, критериям. Ну а главным событием тура стала уверенная победа лидера над фаворитом сезона.
В который раз в этом уникальном чемпионате тур был неполным. Теперь уже футбольные власти пошли навстречу "Руху", перенеся его матч с "Черноморцем". Остальные команды трудились в поте лица своего по мере сил и возможностей.
- Днепр-1 – Шахтер 2:1
- Заря – Александрия 4:1
- Верес – Динамо 0:1
- Колос – Ворскла 1:2
- Кривбасс – Металлист 1925 0:2
- Минай – Металлист 1:0
- Ингулец – Львов 1:0
Зрелищность. Моим стандартам смотрибельности полностью отвечали две игры. Кто бы и что бы ни рассказывал, но вполне себе живенько отсмотрел поединок "Зари" с "Александрией". Может быть, потому что он начался для меня буквально с возобновлением подачи электричества после двух дней его отсутствия – не исключаю. Но по количеству голевых моментов он намного опередил остальных.
Следующим назову центральный матч Первого круга. "Днепр-1" с "Шахтером" ожидания оправдали. Пусть это, в большей степени и относится, к одному из них, а в последние полтайма Днепр и вовсе мчал свои волны плавно при тихой погоде.
"Колос" с "Ворсклой" и "Верес" с "Динамо" явили миру действа среднего пошиба. И откровенно бледный вид имели оставшиеся три игры. "Ингулец" разобрался со "Львовом", не шибко усердствуя. "Металлист 1925" порешал свои вопросы с "Кривбассом" до перерыва, а потом скорее доигрывал. А у "Миная" с "Металлистом" так вообще на память приходят от силы три приличных эпизода игры у ворот.
Любопытно, что качество зрелища (оно же количество опасных моментов) напрямую зависело от положения команд в турнирной таблице. Чем ниже в ней находилась пара соперников, тем скучнее она смотрелась.
Интрига. Как уже было сказано выше, в двух случаях все, по сути, решилось еще в первом тайме. На одной и той же 44-й минуте судьбоносный гол Марусича предрешил исход поединка в пользу "Ингульца" ("Львов" так ни разу и не побеспокоил его всерьез), а мяч, забитый Борячуком, удвоил преимущество "Металлиста 1925" над "Кривбассом", который заглох после этого.
Единственную возможность увести от поражения "Верес" во встрече с "Динамо" Дахновский упустил на 62-й минуте. Тогда же Бутко, открыв счет в матче с "Александрией", положил начало улице с односторонним движением в пользу "Зари". "Шахтер", пожалуй, свой последний шанс сравнять счет имел тремя минутами позже, когда Валеф парировал удар Мудрика. В оставшиеся полчаса "Днепр-1" спокойно довел игру до победы.
Дольше не падал занавес в двух случаях. Еще на 82-й минуте Попов мог сравнять счет для "Колоса" в поединке с "Ворсклой". И лишь на 87-й Вишневский вырвал для "Миная" победу над "Металлистом".
В общем, бабушка Интрига надвое сказала.
Логика. Три матча из семи завершились с закономерным счетом. "Днепр-1" - "Шахтер": это были классические 2:1. Почти с такой же прозрачностью наблюдались эти цифры и у "Ворсклы" с "Колосом". И "Ингулец" однозначно "наиграл" на свою минимальную победу со "Львовом".
"Динамо" могло выигрывать у "Вереса" крупнее. Преимущество "Зари" над "Александрией" и "Металлиста 1925" над "Кривбассом" вполне могло быть выражено в более скромных цифрах. А вот в игре "Миная" с "Металлистом" я увидел скорее ничейку.
Но в целом все было довольно справедливо – с точки зрения соотношения голевых моментов.
Судейство. Заслуживали пристального внимания два эпизода, которые прокомментирует коллега Юстас.
"Днепр-1" - "Шахтер". 28-я минута, при 1:1 – не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за действия Сарапия против Бондаренко: "60 на 40 против. Я бы не ставил: обхватывал за корпус, но если бы это было во время движения к мячу, тогда да. А он на месте обвалился".
"Колос" - "Ворскла". 65-я минута, при 0:1 – пенальти в ворота гостей: "Тут должна была быть и красная игроку "Ворсклы". Команда была лишена возможности забить гол без попытки сыграть в мяч".
Таким образом, можно говорить о том, что в этом туре от каприза Фемиды пострадал "Колос". В оставшиеся полчаса, уже при 1:1 и в большинстве, его перспективы выглядели бы куда более радужными.
Везение. Вовсю раздухарилась Фортуна в поединке "Зари" с "Александрией". На 43-й минуте, при 0:0, удар Булецы приняла на себя стойка ворот александрийцев. Зато на 62-й команда ван Леувена таки-повела в счете благодаря тому, что кипер соперников Билык отбил мяч аккурат на Бутко, которому оставалось лишь переправить его в ворота. Внешний "чирк" штанги ворот Мацапуры в дебюте встречи и удар в каркас Русина уже при 4:1 особой роли не играли.
Везунчиком тура стал "Металлист 1925". Сначала на 8-й минуте форвард "Кривбасса" Дебелко поразил собственные ворота. А четыре минуты спустя удар Хомченовского отразила перекладина ворот харьковчан. Прошу заметить, это была половина всех голевых шансов в матче. В дальнейшем команды имели еще лишь по одному, и использовали свой опять-таки подопечные Эдмара.
Личности. Номер один очевиден: могильщик "Шахтера" Довбик лидирует и по количеству участий в ярчайших фрагментах игры – пять. У Булецы из "Зари" - столько же, но он уступает в эффективности. А вот третьим я назвал бы его одноклубника Мишнева.
Следующим будет полтавчанин Челядин, и лишь после него – Мудрик. Достоин упоминания также автор "дубля" в "Заре" Бутко.
Из вратарей, в первую очередь, выделил бы Когута ("Верес") с четырьмя зачетными сэйвами. А вслед за ним – Мацапуру из "Зари". Многовато луганчан? Я так увидел: половина личностей тура, на секундочку.
Симпатии. Вопреки впечатлениям других, увидевших здесь "медленную игру через силу" и "откровенное везение", при том, что соперники "не хотели играть", больше всех мне понравилась "Заря". И, как говорится в старом анекдоте: "Вы, бабушка, что хотите, то и нюхайте", а десяток голевых моментов на дороге не валяется. Я смотрю футбол ради этого.
Вторым моим фаворитом тура будет, конечно же, "Днепр-1". Надеюсь, пояснять нет нужды. Достаточно футбола увидел также в исполнении "Динамо". Ну и, с некоторой натяжкой, добавлю сюда "Ворсклу".
Хуже всех в этот раз, как по мне, показал себя "Львов" - абсолютный нуль в атаке. И всего по одному зачетному голевому шансу за матч было у троицы в составе: "Верес" - "Кривбасс" - "Металлист". Як то кажуть, ганьба якась.
Таблица. "Днепр-1" нарастил свое преимущество в очках перед "Шахтером", неожиданно убедительно переиграв конкурента в очной встрече. Чем, кстати, лично меня приятно удивил. Команда Кучера за первую половину сезона заслуживает самых добрых слов и громких комплиментов.
Теперь лишь на расстоянии в одну победу от второго места находятся "Заря" и "Динамо". Хотя при этом следует помнить, что у "Шахтера" матч в запасе. Как и у преследующей их "Александрии".
Отметил бы подтянувшуюся на шестое место "Ворсклу" - вот это уже отвечает ее реальным возможностям, на мой взгляд. "Металлист 1925" закрепился в середине таблицы.
Важную победу одержал "Минай": она позволяет ему перевести дух в борьбе за место под солнцем. Недолго пребывал на дне "Ингулец", самолично отправивший туда "Львов" и вынырнувший глотнуть воздуха.
Повсюду идет плотная борьба. Наибольшая пропасть в очках, с учетом разницы в количестве проведенных игр, образовалась между первой пятеркой и остальной лигой. И эти пятеро действительно сильнее. Они и разыграют все "вкусные" места. Внизу пока все на редкость непредсказуемо.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|+22
|35
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|21-13
|+8
|26
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
|7
|Верес
|14
|5
|2
|7
|17-19
|-2
|17
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|-4
|17
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|-5
|16
|10
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15-20
|-5
|15
|11
|ФК Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|-5
|13
|12
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|-7
|12
|14
|Ингулец
|13
|2
|4
|7
|11-18
|-7
|10
|15
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|16
|ФК Львов
|13
|2
|3
|8
|9-20
|-11
|9
Анонсы. Честное слово, впервые в сезоне не нашел ни одного матча, за который бы глаз зацепился. Мне, как одесситу, будет любопытно взглянуть на пару "Черноморец" - "Металлист", памятуя о двух победах команды Григорчука подряд и ее вынужденной паузе в минувшем туре. Но это уже геть субъективизм. Каждый из вас так же легко найдет интересующий его дуэт соперников. Но так чтобы выделить какую-либо вывеску на общем уровне – шобы да, так нет.
Что вы говорите? Все уже полностью на Кубок мира переключились? Как видите, не все. И я таки попытаюсь поведать вам о своих впечатлениях от последнего тура года. Если, конечно, смогу его увидеть…
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