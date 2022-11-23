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Филиппов: У Динамо произошел какой-то надлом. Им есть что изменить

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-игрок "Десны" следит за украинскими клубами

Филиппов: У Динамо произошел какой-то надлом. Им есть что изменить

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Бывший форвард "Десны", а ныне защищающий цвета "Риги" Александр Филиппов рассказал, что думает о выступлении украинских клубов в еврокубковых турнирах нынешнего сезона.

– За чемпионатом Украины, конечно, слежу. Стараюсь по возможности смотреть как можно больше матчей. Рад, что в Украине есть футбол, что играют. Поэтому приятно наблюдать за всеми ребятами. Приятно, что у них есть работа. Спасибо нашим защитникам, спасибо всем тем, кто защищает нашу землю. Спасибо, что дают ребятам возможность заниматься любимым делом. Спасибо ВСУ, спасибо всем тем, кто помогает очищать нашу землю от врагов.

– Что скажешь по поводу выступления украинских клубов в еврокубках?

– Неплохо выступили "Шахтер" и "Днепр-1", которые продолжат играть в еврокубках. Наверное, не так как многие рассчитывали и не так, как сами киевляне рассчитывали, выступило "Динамо" в Лиге Европы. Но, наверное, период такой был. Произошел какой-то надлом. Команде есть что переосмыслить, есть что изменить. У "Динамо" опытный специалист и хорошие футболисты. Я думаю, они внутри себя разберутся и в следующем году не допустят таких ошибок. Этого я им и желаю. Желаю также "Шахтеру" и "Днепру-1" как можно дальше пройти в еврокубках, чтобы набрать побольше очков для рейтинга и престижа нашей страны, - сказал Филиппов в интервью Sport Arena.

Напомним, Филиппов выступает за "Ригу" на правах аренды - его контракт принадлежит "Сент-Трюйдену".

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В статье: Александр Филиппов Рига
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Источник:
Sport Arena

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