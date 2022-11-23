Известен стартовый состав Шахтера на матч против Ворсклы

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграет против полтавской "Ворсклы" во Львове на "Арене Львов". Команды уже определились со стартовыми составами на игру:

"Шахтер": Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Михайличенко, Крыськив, Матвиенко, Тейлор, Очеретько,

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Козик, Петряк.

"Ворскла": Ризнык, Зайков, Пердута, Степанюк, Сефери, Павлюк, Кравец В, Бацула, Челядин, Юрченко, Фелипе,

Запасные: Исенко, Домолега, Швец, Мельничук, Тотре, Олейник Д, Толи Ардит, Козыренко, Кравчук, Кулаковский.

Начало матча - в 14:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.