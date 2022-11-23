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Известен стартовый состав Шахтера на матч против Ворсклы
Поединок начнется в 14:00
Фото: ФК Ворскла
В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сыграет против полтавской "Ворсклы" во Львове на "Арене Львов". Команды уже определились со стартовыми составами на игру:
"Шахтер": Трубин, Траоре, Бондарь, Степаненко, Судаков, Мудрик, Михайличенко, Крыськив, Матвиенко, Тейлор, Очеретько,
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Козик, Петряк.
"Ворскла": Ризнык, Зайков, Пердута, Степанюк, Сефери, Павлюк, Кравец В, Бацула, Челядин, Юрченко, Фелипе,
Запасные: Исенко, Домолега, Швец, Мельничук, Тотре, Олейник Д, Толи Ардит, Козыренко, Кравчук, Кулаковский.
Начало матча - в 14:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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