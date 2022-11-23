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Масштабная воздушная тревога по всей Украине. Матч Днепр-1 – Александрия приостановлен

Премьер-лига
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Игра была прервана на 10 минуте

Масштабная воздушная тревога по всей Украине. Матч Днепр-1 – Александрия приостановлен

alerts.in.ua

Новина українською

"Днепр-1" принимает "Александрию" в перенесенном матче 1-го тура УПЛ. Поединок был приостановлен на 10 минуте из-за воздушной тревоги по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма.

Встреча проходит в Ужгороде на стадионе "Авангард". Команды и персонал спустились в бомбоубежище.

Днепряне с 35 очками лидируют в чемпионате, "горожане" - 5-е с 23 пунктами.

Начало поединка 15-го тура между "Шахтером" и "Ворсклой" во Львове будет отложен на неопределенное время. Участники игры последовали в укрытие. Игра должна была начаться в 14:00.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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