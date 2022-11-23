Из-за масштабной тревоги. Начало матча Шахтер - Ворскла отложено

В эту среду пройдет один из центральных матчей 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла". Игра должна была начаться в 14:00.

Из-за масштабной тревоги по всей Украине начало поединка было отложено. Новое время начало матча остается неизвестными и будет зависеть от времени продолжения воздушной опасности.

???? У Львові та області оголошено повітряну тривогу ????



Початок матчу #ШахтарВорскла буде відкладено.



Учасники гри прослідували в укриття. Бережіть себе: прямуйте в безпечне місце. — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2022