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Из-за масштабной тревоги. Начало матча Шахтер - Ворскла отложено
Новое начало матча пока неизвестно
Фото: ФК Шахтер
В эту среду пройдет один из центральных матчей 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла". Игра должна была начаться в 14:00.
Из-за масштабной тревоги по всей Украине начало поединка было отложено. Новое время начало матча остается неизвестными и будет зависеть от времени продолжения воздушной опасности.
???? У Львові та області оголошено повітряну тривогу ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2022
Початок матчу #ШахтарВорскла буде відкладено.
Учасники гри прослідували в укриття. Бережіть себе: прямуйте в безпечне місце.
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