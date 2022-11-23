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Из-за масштабной тревоги. Начало матча Шахтер - Ворскла отложено

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое начало матча пока неизвестно

Из-за масштабной тревоги. Начало матча Шахтер - Ворскла отложено

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В эту среду пройдет один из центральных матчей 15-го тура УПЛ "Шахтер" - "Ворскла". Игра должна была начаться в 14:00.

Из-за масштабной тревоги по всей Украине начало поединка было отложено. Новое время начало матча остается неизвестными и будет зависеть от времени продолжения воздушной опасности.

За всеми событиями матча "Шахтер" - "Ворскла" вы сможете следить на нашем сайте с помощью текстовой трансляции.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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