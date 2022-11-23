Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен

"Днепр-1" и "Александрия" в Ужгороде сегодня, 23-го ноября 2022-го года, начали перенесенный матч первого тура, но не доиграли. Отыграв чуть более десяти минут, команды из-за воздушной тревоги были вынуждены уходить в укрытие. Позже договорились ждать до 14:30, а дальше принимать решение.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", клубы договорились доиграть весной.

"Принципиальная позиция "Днепра-1" - переносить не на завтра, а на весну. Днепряне опираются на то, что имеют отлаженную логистику между Кошице и Кривым Рогом, где должна состояться последняя игра календарного года. Необходимость оставаться в Ужгороде до завтра разрушает все планы . В кулуарах говорят о том, что перенос на весну будет удобен для "Днепра-1" в плане облегчения календаря. "Александрия" – за, ведь также имеет спланированную логистику перед последним матчем года", – отмечает источник.

Официальные представители соревнований на вопросы представителей клубов о составах команд, которые могут измениться к весне, уклонились от ответов. Эти вопросы будут отдельно рассмотрены компетентными органами впоследствии.

Отметим, что это перенесенный матч первого тура. "Днепр-1" и "Александрия" не сыграли вовремя из-за участия днепрян в еврокубках.