 Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен

Премьер-лига
(1 голосов)

На весну

Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и "Александрия" в Ужгороде сегодня, 23-го ноября 2022-го года, начали перенесенный матч первого тура, но не доиграли. Отыграв чуть более десяти минут, команды из-за воздушной тревоги были вынуждены уходить в укрытие. Позже договорились ждать до 14:30, а дальше принимать решение.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", клубы договорились доиграть весной.

"Принципиальная позиция "Днепра-1" - переносить не на завтра, а на весну. Днепряне опираются на то, что имеют отлаженную логистику между Кошице и Кривым Рогом, где должна состояться последняя игра календарного года. Необходимость оставаться в Ужгороде до завтра разрушает все планы .

В кулуарах говорят о том, что перенос на весну будет удобен для "Днепра-1" в плане облегчения календаря. "Александрия" – за, ведь также имеет спланированную логистику перед последним матчем года", – отмечает источник.

Официально. Матч Днепр-1 - Александрия перенесен - изображение 1

Официальные представители соревнований на вопросы представителей клубов о составах команд, которые могут измениться к весне, уклонились от ответов. Эти вопросы будут отдельно рассмотрены компетентными органами впоследствии.

Отметим, что это перенесенный матч первого тура. "Днепр-1" и "Александрия" не сыграли вовремя из-за участия днепрян в еврокубках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ жива

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
23.11.2022 в 15:24
Твари из раши не играть ,не жить нормально в Украине не дают...Пора бы и их города ....аналогично обстреливать..Чтобы очухались..от спячки и лживой их пропаганды...Переговоры могут быть только после полной Победы Украины.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде