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Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла
Нас не зламати
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В большинстве областей Украины было объявлено отбой воздушной тревоги, в том числе и Львове. Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщила, что матч против "Ворсклы" на "Арене Львов" все-таки состоится. Игра начнется в 16:00.
Поединок 15-го тура УПЛ должен был начаться в 14:00, но из-за потенциальной опасности со стороны РФ его старт отложили. Напомним, другой матч дня между "Днепром-1" и "Александрией" был прерван на 10-й минуте встречи. После всех обсуждений клубы договорились доиграть игру весной.
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