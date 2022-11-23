Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла

В большинстве областей Украины было объявлено отбой воздушной тревоги, в том числе и Львове. Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщила, что матч против "Ворсклы" на "Арене Львов" все-таки состоится. Игра начнется в 16:00.

Поединок 15-го тура УПЛ должен был начаться в 14:00, но из-за потенциальной опасности со стороны РФ его старт отложили. Напомним, другой матч дня между "Днепром-1" и "Александрией" был прерван на 10-й минуте встречи. После всех обсуждений клубы договорились доиграть игру весной.