 Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла

Премьер-лига
(1 голосов)

Нас не зламати

Дождались отбоя тревоги. Известно новое время начала игры Шахтер – Ворскла

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В большинстве областей Украины было объявлено отбой воздушной тревоги, в том числе и Львове. Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщила, что матч против "Ворсклы" на "Арене Львов" все-таки состоится. Игра начнется в 16:00.

Поединок 15-го тура УПЛ должен был начаться в 14:00, но из-за потенциальной опасности со стороны РФ его старт отложили. Напомним, другой матч дня между "Днепром-1" и "Александрией" был прерван на 10-й минуте встречи. После всех обсуждений клубы договорились доиграть игру весной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде