УПЛ. Шахтер - Ворскла 3:2. Сбой в тенденции эффективности против лидеров

"Ворскла" – нестабильная, но в то же время неприятная для тех, кто ставит перед собой амбициозные цели. Это с "Рухом" полтавчане могут показать плохую игру, а вот на "Динамо" или "Днепр-1" настрой всегда максимальный. И против киевлян и днепрян это дало результат (ничьи 1:1). Боевой настрой была и на "Шахтер".

И это едва тоже не дало результат. Хотя матч развивался максимально тяжело для команды Виктора Скрипника. 27-я минута – гол от Судакова. Начало второго тайма (47) – точный удар Дмитрия Крыськива. А когда забил Сефери (после фланговой передачи Пердуты и ряда рикошетов), арбитры едва не отменили взятие ворот из-за фола в атаке. Однако просмотр видеоповтора был в пользу "Ворсклы" – результативный удар остался в протоколе, однако уже через две минуты преимущество "Шахтера" снова могло достичь двух мячей. Степаненко на скорости ворвался в штрафную и был сбит Фелипе. Пенальти вызвался пробивать Траоре, однако бездарно исполнил паненку, сделав из Ризныка не дурака, а героя.

За такое обычно прилетает наказание, и сегодня не было исключения. "Ворскла" поймала волну морального подъема, на которой сравняла счет. Классная фланговая атака закончилась передачей на Челядина и его точным ударом.

Ничья была целиком на руку "Ворскле", а вот "Шахтер" не удовлетворяла. Напротив, мотивировала его идти вперед. И в одном из моментов "горняки" таки нашли свое счастье, когда мяч попал в штрафной в руку Фелипе. В этот раз к мячу подошел Мудрик и исполнил пенальти безупречно.

3:2 – очень тяжелая победа "Шахтера" и очень досадный результат для Виктора Скрипника. Обе команды в последнем матче календарного года обрадовали зрителей веселой, зрелищной игрой, однако сами остались выжатыми как лимон.

УПЛ. 15-й тур. 23.11.2022

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Шахтер" - "Ворскла" 3:2

Голы: Георгий Судаков 27, Дмитрий Крыськив 47, Михаил Мудрик 86 (пен.) - Тауйлян Сефери Сулейманов 62, Артем Челядин 75



"Шахтер": Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 74), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (Иван Петряк 90+3), Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Георгий Судаков (Егор Назарина 90), Олег Очеретько (Артём Бондаренко 74)

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Руслан Степанюк, Тауйлян Сефери Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула (Денис Олейник 78), Артем Челядин, Владлен Юрченко (Ардит Толи 89), Фелипе Родригес

Предупреждения: Георгий Судаков 13, Лассина Траоре 35 - Артем Челядин 52, Игорь Пердута 72, Дмитрий Ризнык 86, Василий Кравец 89

Нереализованный пенальти: Лассина Траоре 64