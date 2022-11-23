 Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR. Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной

Премьер-лига
(2 голосов)

"Выстрадали благодаря двум пенальти" (с)

"Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Виктор Скрипник прокомментировал результат матча 15-го тура против "Шахтера". Отметим, что "Ворскла" уступила "горнякам" со счетом 3:2, в матче было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.

"Теперь понятно, зачем "Шахтеру" VAR. Самое досадное поражение в этом году... "Шахтер" выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти", - сказал Виктор Скрипник.

Добавим, что матч состоялся во Львове на "Арене-Львов" с почти двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nadobi (Полтава)
23.11.2022 в 19:02
А некуй было из Зари уходить
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде