"Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной

Виктор Скрипник прокомментировал результат матча 15-го тура против "Шахтера". Отметим, что "Ворскла" уступила "горнякам" со счетом 3:2, в матче было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.

"Теперь понятно, зачем "Шахтеру" VAR. Самое досадное поражение в этом году... "Шахтер" выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти", - сказал Виктор Скрипник.

Добавим, что матч состоялся во Львове на "Арене-Львов" с почти двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги.