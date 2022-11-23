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"Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR". Скрипник эмоционально прокомментировал победу Шахтера, назвав ее скандальной
"Выстрадали благодаря двум пенальти" (с)
Фото: Александр Приходько
Виктор Скрипник прокомментировал результат матча 15-го тура против "Шахтера". Отметим, что "Ворскла" уступила "горнякам" со счетом 3:2, в матче было два пенальти в пользу дончан, один из которых, однако, не был реализован.
"Теперь понятно, зачем "Шахтеру" VAR. Самое досадное поражение в этом году... "Шахтер" выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря двум пенальти", - сказал Виктор Скрипник.
Добавим, что матч состоялся во Львове на "Арене-Львов" с почти двухчасовым опозданием из-за воздушной тревоги.
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