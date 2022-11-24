Шольц призвал Россию остановить бомбовый террор. Макрон требует наказания для Москвы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после очередного массированного ракетного удару по Украине призвал Россию немедленно прекратить атаки на мирное население.

"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", - заявил он, подчеркнув, что россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал наказания для России из-за ударов 23 ноября.

"Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - написал Макрон.

Отметим, что после вчерашней атаки Украина созвала Совбез ООН, во время которого выступил президент Зеленский. Он призвал страны Запада поставить Украине новые системы ПВО.