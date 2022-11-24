Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шольц призвал Россию остановить бомбовый террор. Макрон требует наказания для Москвы
Более высокий уровень озабоченности
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после очередного массированного ракетного удару по Украине призвал Россию немедленно прекратить атаки на мирное население.
"Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно", - заявил он, подчеркнув, что россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал наказания для России из-за ударов 23 ноября.
"Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", - написал Макрон.
Отметим, что после вчерашней атаки Украина созвала Совбез ООН, во время которого выступил президент Зеленский. Он призвал страны Запада поставить Украине новые системы ПВО.
Популярное сейчас
- Президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН
- Президент ПАСЕ пригрозил Кремлю: Будьте бдительны эти преступления не останутся безнаказанными
- Атиба Хатчинсон – самый старший полевой игрок стартового состава в истории чемпионатов мира
- Шахтер не будет доигрывать перенесенные матчи в 2022 году
- Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО