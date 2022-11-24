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Луческу: Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета
Тренер не особо испытывает страх
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что чувствовал во время ракетного удара России:
"Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили.
Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии.
Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. По всему остальному - со мной все в порядке", - сказал Луческу.
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