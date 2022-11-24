Луческу: Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета

Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что чувствовал во время ракетного удара России:

"Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили.

Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии.

Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. По всему остальному - со мной все в порядке", - сказал Луческу.