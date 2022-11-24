 Луческу: Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета ᐉ UA-Футбол
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Луческу: Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер не особо испытывает страх

Луческу: Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, что чувствовал во время ракетного удара России:

"Если бы со мной было что-то не так, вы бы уже знали об этом. Все хорошо. Еще немного, суббота и среда, и мы закончили.

Чего мне бояться? Только пусть на меня не упадет ракета. К сожалению, такие дела были 8 часов без электроэнергии.

Конечно, были проблемы с отоплением. Его восстановили впоследствии. Хуже всего то, что телевизионные передачи также прервались, и я не посмотрел матчи чемпионата мира. По всему остальному - со мной все в порядке", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
Antena Sport

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.11.2022 в 18:20
За часів соціалізму у Румунії електрику вмикали ще рідше ніж у нас під час війни. Так що Мірчеа знає що каже.
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