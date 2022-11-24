 Запорожану: Во время ракетной атаки некоторые игроки Динамо упали на лед. Им понадобилась медицинская помощь ᐉ UA-Футбол
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Запорожану: Во время ракетной атаки некоторые игроки Динамо упали на лед. Им понадобилась медицинская помощь

Премьер-лига
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Когда бежали к укрытию

Запорожану: Во время ракетной атаки некоторые игроки Динамо упали на лед. Им понадобилась медицинская помощь

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Агент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о ракетных ударах россиян по Киеву, которые российские террористы осуществили 23 ноября.

"Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим неверующими, не имеющими бога.

Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.

Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь", - сказал Запорожану.

Напомним, что в командовании Воздушных сил сообщали, что 23 ноября были сбиты 21 из 31 ракеты, летевшей на Киев.

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В статье: Динамо (Киев) Аркадий Запорожану война с россией
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Источник:
Digi Sport

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.11.2022 в 18:07
Толку от сбитых, если другие достигли цели. Считайте не сбитые
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