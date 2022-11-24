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Запорожану: Во время ракетной атаки некоторые игроки Динамо упали на лед. Им понадобилась медицинская помощь
Когда бежали к укрытию
Фото: ФК Динамо Київ
Агент главного тренера "
"Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим неверующими, не имеющими бога.
Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.
Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь", - сказал Запорожану.
Напомним, что в командовании Воздушных сил сообщали, что 23 ноября были сбиты 21 из 31 ракеты, летевшей на Киев.
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