Запорожану: Во время ракетной атаки некоторые игроки Динамо упали на лед. Им понадобилась медицинская помощь

Агент главного тренера " Динамо " Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о ракетных ударах россиян по Киеву, которые российские террористы осуществили 23 ноября.

"Многоквартирные дома, трасса Одесса-Киев на участке въезда в Киев, ТЭЦ, водонасосные станции, станции мобильной и телесвязи были атакованы этим неверующими, не имеющими бога.

Три взрыва в воздухе прогремели так близко от нашей базы, что было очень страшно.

Находившиеся на поле и тренировавшиеся игроки побежали к укрытию, в гостиницу на базе, но некоторые упали на лед и ударились так сильно, что понадобилась медицинская помощь", - сказал Запорожану.

Напомним, что в командовании Воздушных сил сообщали, что 23 ноября были сбиты 21 из 31 ракеты, летевшей на Киев.