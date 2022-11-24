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Стало известна дата и время перенесенного матча 7-го тура Заря - Колос
Изначально встреча была перенесена из-за угрозы ракетных обстрелов
Фото: ФК Заря
Стала известна дата и время начала перенесенного матча 7-го тура чемпионата, в котором "
Эта встреча состоится на стадионе "Динамо" 1 декабря и начнется в 13:00.
Напомним, что изначально встреча была перенесена из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны россиян.
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Источник:ФК Зоря
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