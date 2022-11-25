 Черноморец - Металлист: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Черноморец – Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Металлист: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец – Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира 2022 – в разгаре, но не останавливается и УПЛ. Несмотря на позднее время года, матчи чемпионата Украины еще продолжаются. В последнем туре осенней части "Черноморец" на своем поле сыграет с "Металлистом". Для одесситов это будет шанс продолжить победную тенденцию, а для харьковчан – возможность уйти на перерыв не с ощущениями коллапса.

Матч 15-го тура УПЛ состоится в пятницу, 25-го ноября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит OTT-платформа Setanta Sports. Просмотр будет доступен только по отдельной подписке.

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Трансляція матчу Чорноморець - Металіст
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>

Как и почему Кобин оказался на тренерском мостике "Металлиста" в матче с "Минаем" – читайте в новом телеграмм-канале об УПЛ >>>
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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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dedeptkf (Одесса)
25.11.2022 в 01:41
ПАБЕЛКУ до камери,футбол оживе....
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