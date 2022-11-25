Черноморец – Металлист. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Чемпионат мира 2022 – в разгаре, но не останавливается и УПЛ. Несмотря на позднее время года, матчи чемпионата Украины еще продолжаются. В последнем туре осенней части "Черноморец" на своем поле сыграет с "Металлистом". Для одесситов это будет шанс продолжить победную тенденцию, а для харьковчан – возможность уйти на перерыв не с ощущениями коллапса.

Матч 15-го тура УПЛ состоится в пятницу, 25-го ноября 2022-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит OTT-платформа Setanta Sports. Просмотр будет доступен только по отдельной подписке.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чорноморець - Металіст Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>