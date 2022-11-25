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Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия
Футбол во время войны
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Встречу между этими соперниками календарь определил в первом туре УПЛ. Однако тогда "Днепр-1" и "Александрия" не сумели вовремя сыграть из-за занятости днепрян в еврокубках. Попробовали сыграть поздней осенью – и снова неудачно. В этот раз матч был прерван из-за воздушной тревоги. Продолжат уже весной.
Однако наш фотокорреспондент побывал на мероприятии и снял самые яркие кадры потенциально очень интересного матча. Предлагаем ознакомиться.
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