Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия

Встречу между этими соперниками календарь определил в первом туре УПЛ. Однако тогда "Днепр-1" и "Александрия" не сумели вовремя сыграть из-за занятости днепрян в еврокубках. Попробовали сыграть поздней осенью – и снова неудачно. В этот раз матч был прерван из-за воздушной тревоги. Продолжат уже весной.

Однако наш фотокорреспондент побывал на мероприятии и снял самые яркие кадры потенциально очень интересного матча. Предлагаем ознакомиться.

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