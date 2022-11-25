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Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбол во время войны

Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Встречу между этими соперниками календарь определил в первом туре УПЛ. Однако тогда "Днепр-1" и "Александрия" не сумели вовремя сыграть из-за занятости днепрян в еврокубках. Попробовали сыграть поздней осенью – и снова неудачно. В этот раз матч был прерван из-за воздушной тревоги. Продолжат уже весной.

Однако наш фотокорреспондент побывал на мероприятии и снял самые яркие кадры потенциально очень интересного матча. Предлагаем ознакомиться.

Фотогалерея

Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 2Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 3Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 4Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 5Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 2Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 3Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 4Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 5Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 2Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 3Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 4Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 1Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 2Играли-играли и не доиграли. Фоторепортаж с прерванного матча Днепр-1 – Александрия - фото 3
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В статье: ФК Александрия фото СК Днепр-1
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