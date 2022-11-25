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Сегодня суд изберет меру пресечения для Андрея Павелко - Андриюк

Премьер-лига
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Журналист также делится интересным инсайдом

Сегодня суд изберет меру пресечения для Андрея Павелко - Андриюк

Фото: facebook.com/ffukraine

Новина українською

Журналист Константин Андриюк сообщает, что в пятницу, 25 ноября, в 10:00 Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения для генсеков УАФ – Юрия Записоцкого, а в 11:00 – для главы УАФ Андрея Павелко.

При этом Андреюк в своем телеграмм-канале пишет, что юристы УАФ будут пытаться вывести Андрея Павелко из-под удара:

"Мол, когда Записоцкий подписывал бумаги о заводе, оффшорах, средствах - обязанности руководителя УАФ выполнял. . . Вадим Костюченко. Цель этой схемы – вывести Павелка из-под удара и повесить весь криминал на Костюченко.

Есть информация, что они сделали новое клише для печати. Чтобы сделать приказ о командировке Павелко за границу тем числом, когда он реально был в командировке за границей и тогда его обязанности выполнял 1-й вице-президент УАФ Костюченко".

Напомним, во вторник Павелко таки появился по вызову в Генеральной прокуратуре Украины и подписал выдвинутое ему подозрение.

Ранее Украинска ассоциация футбола выступила с заявлением, в котором утверждается, что наступление на руководителей организации ведется со стороны пророссийских сил. Там это связывают с исками против России, которые УАФ подала в Европейский суд по правам человека.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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