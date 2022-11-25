 Турецкий клуб работает над трансфером Беседина ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий клуб работает над трансфером Беседина

Премьер-лига
(1 голосов)

Хороший шанс реанимировать карьеру

Турецкий клуб работает над трансфером Беседина

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Турецкие СМИ сообщают, что "Сивасспор" всерьез рассматривает возможность трансфера форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

Сообщается, что находящийся в зоне вылета клуб стремится арендовать 26-летнего форварда. Красно-белые хотят согласовать переход до завершения Чемпионата мира.

Беседин в текущем сезоне принял участие в 19 матчах, но голов на забивал (2 результативные передачи). Напомним, что Артем пропускал длительные периоды – из-за дисквалификации и из-за тяжелой травмы, которую он получил на Евро-2020.

Читайте такжеШацких: Беседина жаль, после травмы он так и не смог прийти в свое состояние. У него есть потенциал

В общей сложности Беседин сыграл за "Динамо" в 142 матчах и забил 35 голов, также на его счету 19 матчей за сборную Украины (2 гола). Transfermarkt оценивает его в 2 млн. евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Сивасспор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg.m.3972 (Харьков)
25.11.2022 в 11:51
Ну, турки, готовьтесь к кругленькой сумме ! Дешевле Мудрика Суркис его никому не отдаст...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде