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Турецкий клуб работает над трансфером Беседина
Хороший шанс реанимировать карьеру
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Турецкие СМИ сообщают, что "Сивасспор" всерьез рассматривает возможность трансфера форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.
Сообщается, что находящийся в зоне вылета клуб стремится арендовать 26-летнего форварда. Красно-белые хотят согласовать переход до завершения Чемпионата мира.
Беседин в текущем сезоне принял участие в 19 матчах, но голов на забивал (2 результативные передачи). Напомним, что Артем пропускал длительные периоды – из-за дисквалификации и из-за тяжелой травмы, которую он получил на Евро-2020.
В общей сложности Беседин сыграл за "Динамо" в 142 матчах и забил 35 голов, также на его счету 19 матчей за сборную Украины (2 гола). Transfermarkt оценивает его в 2 млн. евро.
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