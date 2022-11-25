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Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 15-го тура
Также на этом матче будет система VAR
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
15-й тур
25.11.2022
"Черноморец" - "Металлист". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев),
26.11.2022
"Ингулец" - "Верес". Петрово. Стадион "Ингулец". 13.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков),
"Динамо" - "Металлист 1925". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
27.11.2022
"Львов" - "Колос". Львов. Стадион СКИФ. 13.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),
"Заря" - "Минай". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий),
28.11.2022
"Александрия" - "Рух". Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Кривбасс - "Днепр-1". Кривой Рог. Стадион "Горняк". 14.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий).
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