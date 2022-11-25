 Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 15-го тура ᐉ UA-Футбол
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Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 15-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Также на этом матче будет система VAR

Кривбасс и Днепр-1 рассудит Монзуль. Известны судейские назначения 15-го тура

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

15-й тур

25.11.2022

"Черноморец" - "Металлист". Одесса. Стадион "Черноморец". 13.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев),

26.11.2022

"Ингулец" - "Верес". Петрово. Стадион "Ингулец". 13.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков),

"Динамо" - "Металлист 1925". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

27.11.2022

"Львов" - "Колос". Львов. Стадион СКИФ. 13.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),

"Заря" - "Минай". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 14.00. Арбитр - Деревинский А.А. (Хмельницкий),

28.11.2022

"Александрия" - "Рух". Александрия. Стадион "Ника". 13.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Кривбасс - "Днепр-1". Кривой Рог. Стадион "Горняк". 14.00. Арбитр - Монзуль К.В. (Харьков), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий).

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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