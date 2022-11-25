 Звезда сборной Германии может пропустить второй матч подряд на ЧМ-2022 ᐉ UA-Футбол
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Звезда сборной Германии может пропустить второй матч подряд на ЧМ-2022

Премьер-лига
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На этот раз - против Испании

Звезда сборной Германии может пропустить второй матч подряд на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане может не сыграть во втором матче подряд, сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

По информации источника, 26-летний футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе и не принимает участие в общекомандных тренировках. И поэтому его участие в матче против Испании под вопросом.

Отметим, что из-за повреждения колена Сане уже пропустил матч протия Японии, в котором немцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.

Матч Испания - Германия состоится в воскресенье, 27 ноября.

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В статье: Германия Испания Лерой Сане
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