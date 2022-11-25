Звезда сборной Германии может пропустить второй матч подряд на ЧМ-2022

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане может не сыграть во втором матче подряд, сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

По информации источника, 26-летний футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе и не принимает участие в общекомандных тренировках. И поэтому его участие в матче против Испании под вопросом.

Leroy Sané trainiert heute wieder individuell auf dem Platz. Einsatz gegen Spanien trotzdem weiter fraglich. ???????? @SPORT1 @berger_pj — Kerry Hau (@kerry_hau) November 24, 2022

Отметим, что из-за повреждения колена Сане уже пропустил матч протия Японии, в котором немцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.

Матч Испания - Германия состоится в воскресенье, 27 ноября.