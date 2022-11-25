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Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста

Премьер-лига
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Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Стала известна дата проведения и время начала перенесенного матча 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" примет харьковский "Металлист".

Встреча назначена на среду, 30 ноября, сообщает пресс-служба киевлян. Начало – в 14:00. Поединок пройдет в Киеве на стадионе им. В. В. Лобановского.

Этот поединок станет для "бело-синих" заключительным в первом круге чемпионата Украины. Напомним, что встреча с "Металлистом" должна была состояться в Киеве 20 октября, однако была перенесена из-за массированных ракетных обстрелов столицы Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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Источник:
fcdynamo.com

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