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Лучший бомбардир Металлиста получил повреждение левого бедра

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы для харьковчан

Лучший бомбардир Металлиста получил повреждение левого бедра

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В эти минуты "Металлист" играет на выезде против "Черноморца" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. В стартовом составе харьковчан в сегодняшнем матче появился нападающий Максим Прядун. Однако футболист не смог доиграть первый тайм.

Прядун потянул заднюю мышцу левого бедра и был заменен на 40-й минуте. Вместо него на поле вышел Евгений Рязанцев.

Напомним, что Прядун является лучшим бомбардиром харьковской команды - он забил 6 мячей в 13 матчах.

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В статье: Черноморец (Одесса) Максим Прядун Металлист (Харьков)
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