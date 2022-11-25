Лучший бомбардир Металлиста получил повреждение левого бедра

В эти минуты "Металлист" играет на выезде против "Черноморца" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. В стартовом составе харьковчан в сегодняшнем матче появился нападающий Максим Прядун. Однако футболист не смог доиграть первый тайм.

Прядун потянул заднюю мышцу левого бедра и был заменен на 40-й минуте. Вместо него на поле вышел Евгений Рязанцев.

Напомним, что Прядун является лучшим бомбардиром харьковской команды - он забил 6 мячей в 13 матчах.