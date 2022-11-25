 Продолжение следует. Черноморец - Металлист 0:0 ᐉ UA-Футбол
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Продолжение следует. Черноморец - Металлист 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды продлили свои сухую и безголевую серии

Продолжение следует. Черноморец - Металлист 0:0

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
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Отчёт о матче читайте на нашем сайте позже

Одесса. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Петр Котубей (Ужгород)
Черноморец - Металлист 0:0
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря, Владислав Наумец (Зигей Бадибанга 72), Сергей Кравченко, Дмитрий Юсов (Максим Войтиховский 46), Максим Брагару, Владимир Салюк (Орест Кузык 78), Сергей Политыло, Кевин Кубемба (Александр Гладкий 46)
Металлист: Орест Костик, Александр Мизюк, Сергей Панасенко (Максим Багачанский 67), Максим Прядун (Евгений Рязанцев 40), Егор Картушов (Даниил Кайдалов 82), Евгений Подлепенец, Егор Демченко (Андрей Ралюченко 67), Егор Клименчук, Александр Каплиенко, Владимир Шопин, Вячеслав Танковский
Предупреждения: Егор Демченко 36, Даниил Кайдалов 86

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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