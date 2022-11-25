 Арбитр Кривушкин назначен на матч УПЛ. Он не заметил 12-го игрока на поле в составе Карпат ᐉ UA-Футбол
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Арбитр Кривушкин назначен на матч УПЛ. Он не заметил 12-го игрока на поле в составе Карпат

Премьер-лига
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УАФ своих не бросает

Арбитр Кривушкин назначен на матч УПЛ. Он не заметил 12-го игрока на поле в составе Карпат

fco.com.ua

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ.

Наиболее интересным назначением Комитет отметился на матч "Ингулец" – "Верес". Этот поединок будет судить Дмитрий Кривушкин.

Именно этот судья поставил 3 спорных пенальти в матче "Александрия" – "Колос" (4:1). После этого он пропустил 3 тура УПЛ, но позже получил назначение на игру Первой лиги "Прикарпатье" – "Карпаты".

При этом он не заметил, что у гостей на поле 12 игроков. Около 2 минут у "Карпат" на поле было 12 игроков из-за того, что замененный футболист не покинул поле.

Напомним, что матч "Ингулец" – "Верес" состоится 26 ноября и начнется в 13.00.

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Дмитрий Кривушкин УАФ
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