В Ужгороде состоится благотворительный матч в поддержку ВСУ. Участники провели пресс-конференцию

Сегодня, 250го ноября, в конференц-зале ужгородского стадиона "Авангард" состоялась пресс-конференция по случаю благотворительного футбольного матча в поддержку ВСУ. Уже 27-го числа на поле главной футбольной арены Закарпатья выйдут легенды украинского футбола и звезды шоубизнеса, чтобы собрать средства для наших военных.

О матче в Ужгороде на встрече со СМИ рассказали заместитель главы военной администрации Игорь Шинкарюк, глава общественной организации "Лига Жизни" Алена Антонова, а также будущие участники благотворительного мероприятия легенды нашего футбола Владислав Ващук и Евгений Селезнев, а также актриса и футболистка ЖФК "Кривбасс" Екатерина Никитина.

Заместитель председателя военной администрации Игорь Шинкарюк:

"Очень приятно, что на территории Закарпатской области проводятся ивенты в поддержку Вооруженных сил Украины. Сегодня наши воины героически защищают Украину от оккупанта, освобождают наши территории, поэтому им нужна поддержка на постоянной основе. Сегодня почти все сферы жизнедеятельности Украины направлены на то, чтобы помогать Вооруженным силам материально-техническим обеспечением, психологическим обеспечением их семей и т. п. Поэтому мы, как военная администрация, и Закарпатье, как тыловой регион, принимаем ряд мер, направленных на поддержку именно этих инициатив. Очень приятно, что спорт снова поддерживает наши Вооруженные силы Украины. Особенно футбол, как самый массовый в стране вид спорта. Закарпатье – футбольный край и приятно, что такие футболисты и звезды, которые присутствуют на пресс-конференции и те, кто примет участие в футбольном матче, который состоится уже в воскресенье, помогут собрать необходимые средства для ВСУ. Также среди других инициатив планируется крафтовая ярмарка, вырученные средства от которой также пойдут на помощь военным. Сейчас непростая ситуация, поэтому очень приятно, что организаторы, в том числе, сделали все возможное, чтобы этот матч прошел в первой половине дня и удалось не попасть под ограничения, касающиеся электроэнергии. Матч 100 процентов состоится при любой погоде. Это событие имеет большой резонанс не только в Закарпатье, но и по всей Украине. Множество людей обращает внимание на то, что звезды футбола и шоубизнеса инициируют такие мероприятия, потому что действительно нужно повышать материально техническое обеспечение наших воинов. Закарпатская военная администрация поддерживала и поддерживает любые инициативы, направленные на заботу о наших воинах. От имени главы военной администрации Виктора Федоровича Мыкыты благодарю организаторов, спортсменов, футболистов и СМИ за внимание в первую очередь к ВСУ, их потребностям и к Закарпатью".

Алена Антонова:

"Нашей общественной организации "Лига жизни" уже 21 год. До 24-го февраля мы сотрудничали с органами местной власти с министерствами по развитию молодежи и творческого направления. А поскольку мы имеем непосредственное отношение к звездному составу шоу-бизнеса нашей страны, то с начала полномасштабного вторжения РФ мы начали активно и плодотворно проводить благотворительные мероприятия, при нашем участии уже прошло более 40 концертов по всей территории Украины. Прежде всего, мы собираем деньги для военных, рассказываем людям насколько важно сейчас поддерживать нашу армию. Помогаем украинцам немного расслабиться и присоединиться к поддержке украинских героев. Мы уже отправили на фронт более 30-ти автомобилей, дроны, тепловизоры, одежду, бронежилеты, каски. Сейчас мы поддерживаем около 3000 военных, которые обращаются к нам. Все только по прямым запросам и передаем все из рук в руки: ездим на фронт – лично передаем. Мы уже второй раз участвуем в проведении благотворительных футбольных событий на Закарпатье. Впервые нас пригласил к соорганизации ФК "Минай", а также Евгений Селезнев – идейный вдохновитель этого события. И 27-го ноября пройдет второй матч. В прошлый раз мы собрали 1 160 000 гривен. Приобрели на эти средства пять автомобилей, два тепловизора и торжественно в Киеве передали их военным. В этот раз передача состоится именно в Закарпатской области. Непосредственно для батальонов Закарпатской области, защищающих Херсон. Все, что можем, мы делаем для приближения нашей победы. В воскресенье состоится большой футбол. Мы ожидаем участия Андрея Воронина, Евгения Селезнева, Василия Вирастюка и многих украинских звезд. Это будет представление национального масштаба. Надеемся, мы превзошли результат прошедшей игры и соберем 3 000 000 гривен. Знаю, что Закарпатская область – пункт несокрушимости всей Украины. Очень благодарны за теплый приём, поддержку. С удовольствием сюда приезжаем и делаем совместно полезные вещи".

Легенда "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук:

"Благодарю всех спортсменов и звезд, которые откликнулись на наше предложение принять участие в благотворительной игре, а потом еще и в "Третьем тайме". Думаю, это принесет много денег для наших военных. Благодарен Закарпатью, которое полностью поддержало нашу идею. Хочется приложить максимум усилий, чтобы мы победили в этой войне. Именно поэтому наш матч и получил такое название – "Футбол ради победы". Хочу сказать, что все собранные средства пойдут на нужды военным по разным направлениям: харьковскому, бахмутскому и херсонскому. Военные очень нуждаются в вещах, которые мы стараемся им дать. Все будет Украина – мы победим!".

Один из лучших бомбардиров чемпионатов Украины Евгений Селезнев:

"Футболисты всегда готовы участвовать в мероприятиях ради победы. Это уважение между игроками, людьми и военными. Если есть время – отзываются все, никто не отказывается. Это касается и меня, и Влада, и других игроков. Мы большая футбольная семья – многие годы знаем друг друга. Мы собираемся и играем в футбол, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и простым украинцам. Чтобы у нас был свет, жизнь, а наши дети и женщины были в безопасности".

Актриса Студии "Квартал 95" и игрок ЖФК "Кривбасс" Екатерина Никитина:

"Прошедший благотворительный матч в Минае изменил мою жизнь. Это был мой первый футбольный матч в жизни. А пригласил меня к участию Евгений Селезнев. Я тогда была единственной девочкой в ​​матче. С этого времени футбол вошел в мою жизнь. Один человек предложил создать проект "Футболистка", о котором многие уже слышали. И я поняла, что благотворительные матчи – это неотделимая часть моей жизни. Не могу не участвовать в подобных событиях. Мы помогаем Вооруженным Силам Украины, стремимся собрать как можно больше и приблизить время нашей победы".

Начало благотворительного матча в Ужгороде – 27-го ноября в 12:00, стадион "Авангард".