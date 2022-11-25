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Судаков перенес операцию на голени

Премьер-лига
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До начала подготовки ко второй части сезона он должен вернуться к работе

Судаков перенес операцию на голени

Фото з соцмереж

UA-Футбол
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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков перенес операцию на мышцах голени. По информации пресс-службы "горняков", хирургическое вмешательство было плановым.

Ожидается, что восстановление займет 5-6 недель.

Сам Судаков в инстаграме прокомментировал операцию и сообщил, что проблема со здоровьем его беспокоила год.

"Проблема в течение года, которая не давала мне играть на 100 процентов, наконец-то мы ее решили. Начинается новый этап-восстановление, подготовка, работаем как всегда по-полной", - написал Судаков.

Напомним, что "Шахтер" уже завершил первую часть сезона. Следующий официальный матч "горняки" проведут в феврале в рамках Лиги Европы против "Ренна".

На счету Георгия Судакова 19 матчей во всех турнирах текущего сезона, один гол и пять результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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