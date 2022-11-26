Иван Шарий: За два гола Лобановский подарил мне адидасовские бутсы

Отметивший 24 ноября юбилей Иван Шарий вспомнил перипетии своей насыщенной профессиональной карьеры, поделившись ими с корреспондентом UA-Футбол.

КАРЬЕРА ДЛИНОЙ В 25 ЛЕТ

- Активные выступления в профессиональном футболе вы завершили в 41 год 5 месяцев и 25 дней. Все дело в здоровье и генах?

- Прежде всего, в желании. Хотя во всем остальном тоже. Главное, чтобы было желание, которое позволяло бы приносить пользу.

- Когда заканчивали играть, на сколько лет себя чувствовали?

- Лет на тридцать, наверное. Чувствовал, что можно было бы ещё немножечко поиграть и помочь "Ворскле". Но так уж сложились обстоятельства, что пришлось повесить бутсы на гвоздь. Ничего, и так нормально поиграл. К сожалению, сейчас многие тренеры смотрят на паспортные данные, а не на биологический возраст и то, как футболист выглядит на поле. Какая разница, сколько ему лет – 34, 35 или больше. Главное – уровень демонстрируемой игры. Роналду играет, Месси играет, Бензема играет. Ну и пусть себе играют.\

- В поединках команд ветеранов регулярно принимаете участие?

- Разумеется! Частенько езжу на такие матчи. Играю, забиваю...

- Между вашим первым и последним матчами за полтавскую команду был временной отрезок в 25 лет. Обе игры до сих пор помните?

- Мой дебют в составе "Колоса" состоялся весной 1974 года в домашнем поединке с житомирским "Автомобилистом". Я отдал голевую передачу, а в итоге наша команда выиграла. Что касается последнего матча, то если не ошибаюсь, это было в игре "Ворсклы" против СК "Николаев" в 1999-м.

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

- В полтавском "Колосе" вы поиграли всего два года, после чего попали в киевское "Динамо" - команду, в которую стремились попасть многие юные футболисты.

- Это была не только моя мечта, но и всех влюбленных в футбол ребят. Мне посчастливилось попасть в киевский клуб, где предоставилась возможность проявить себя, начиная с дубля. Школа киевского "Динамо", конечно же, дала мне очень много. Там я набрался футбольной мудрости.

- Не думали тогда, в 18-летнем возрасте, что пробиться в основу "Динамо" при наличии таких нападающих, как Олег Блохин, Владимир Онищенко и Петр Слободян – дело нереальное?

- Не только думал, но и знал это. При таком составе и таких игроках очень сложно на что-то рассчитывать. Поэтому по прошествии двух лет и ушел из "Динамо", отправившись искать счастья в других командах.

- Что сказал вам Валерий Лобановский при первой встрече?

- Ничего особенного не говорил. Не было никаких напутствий или чего-то в этом роде. Да и вообще он не склонен был много разговаривать. Лобановскому было важно посмотреть, как футболист готов, как отдается на поле на тренировках и в игре. На основании этой работы он и делал выводы. Все было на профессиональном уровне.

ПОД ОПЕКОЙ ТРОШКИНА И МАТВИЕНКО

- Как вас приняли в звёздном коллективе "Динамо"?

- Нормально. В команду мы тогда приехали вместе с Володей Бессоновым – обоим нам надлежало проходить воинскую службу. В команде все было по спортивному принципу: кто был сильнее, тот и играл. Понятное дело, что пробиться в основу при наличии Блохина, Онищенко и Слободяна, которые годом ранее выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, было нереально. Не будет же тренерский штаб вместо любого из них, если они играют и забивают, ставить в официальных матчах молодого! Подпускали к составу лишь в контрольных играх на тренировочных сборах.

- Кто-то из опытных одноклубников брал вас под опеку?

- Да, такие были. Трошкин и Матвиенко (Царствие им небесное). Оба были намного старше меня, и относились ко мне с человеческой симпатией. Они помогали советом, делились опытом. Был период, когда с Матвиенко я даже в одной комнате жил. Кроме них, в "Динамо" было у кого поучиться: у Конькова, Мунтяна, Колотова, Фоменко, Буряка, Решко. Все они бойцы, имевшие много титулов как в нашем футболе, так и на международной арене!

- Выступая за дубль "Динамо", вы демонстрировали на редкость результативную игру. Обидно было осознавать, что это никоим образом не поможет пробиться в основу?

- Как бы ты ни старался, а конкурировать с высококлассными мастерами, которые, к тому же, входили в состав сборной Советского Союза, было сложно. Помню, как-то Лобановский решил меня подзадорить стимулом. "Забьешь, говорит, два мяча в матче дублёров – я тебе подарю бутсы". Я забил. На следующий день он принес новенькие адидасовские бутсы!

КОГДА "УШЛИ" БАЗИЛЕВИЧА

- После двух лет в Киеве вы уехали в другое "Динамо" - минское. Каким ветром вас туда занесло?

- В минской команде старшим тренером тогда был Олег Базилевич, который хорошо меня знал по совместной работе в киевском "Динамо". Он-то меня в столицу Белоруссии и пригласил.

- Почему не удалось остаться в Минске больше, чем на один сезон?

- Так получилось, что из минского "Динамо" Базилевич вскоре ушел. Точнее, его "ушли". Пришел новый тренер и с тех пор все стало по-другому. Ничего не поделаешь: как вышло – так вышло.

- А чем привлек вас середняк первой лиги запорожский "Металлург", в котором вы оказались в 1979-м?

- Ко мне домой приехали двое его представителей – начальник команды Виктор Билоблоцкий и директор стадиону Йосиф Малкин, предложившие поиграть в "Металлурге". Я и рискнул, приехав в Запорожье. Думаю, что не прогадал, так как назабивал за "Металлург" много мячей. Если быть точным, то 31 гол за сезон. Этот рекорд в запорожском клубе до сих пор так никто и не побил.

- В том же сезоне-1979 вы боролись за звание лучшего бомбардира первой лиги с нападающим львовских "Карпат" Степаном Юрчишиным, который в итоге его выиграл….

- Было дело, да! Мы с ним конкурировали, долгое время шли в списке снайперов рядом. Но потом Юрчишин как выдал серию, где забивал по три мяча за матч, что в итоге и финишировал с показателем в 42 гола! Мы, как конкуренты, встречались в играх наших команд друг против друга. Помнится, во Львове перед игрой поздоровались, не более того. Разговоров вроде "Я больше забью, чем ты!" не было. В ходе же завершившегося победой "Карпат" со счетом 2:1 матча каждому из нас удалось отличиться. Степан забил два мяча, я – один.

ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАПОРОЖЬЯ – К БЕРЕГАМ ЧЕРНОГО МОРЯ

- Когда раньше футболист получал приглашение из другого клуба, то зачастую выдвигались три требования: подъемные, квартира и машина. Во время перехода в "Металлург" ваши условия были удовлетворены?

- Дело в том, что тогда в запорожской команде подъемных как таковых не было - был оклад. Ну и квартира, и машина. По этой части в "Металлурге" все было солидно – то, что обещали, то и предоставили. Никаких проблем не возникло.

- Правда ли, что при уходе из "Металлурга" вы добровольно отдали ключи от квартиры?

- Да. Это была моя личная квартира, которую пришлось отдать после поступившего предложения от одесского "Черноморца". Раньше ведь было все не так, как сейчас, когда можно иметь хоть десять квартир. Если имел одну, то вторую квартиру просто так не получишь. Только служебную. В Одессе же позаботились о том, чтобы обеспечить меня трёхкомнатной квартирой в Приморском районе, неподалеку от Аркадии. Как сказали – так и сделали.

- Забивного форварда всегда не прочь были заполучить многие команды высшей лиги. Помимо "Черноморца" такие предложения поступали?

- Ещё задолго до того, как я дал "добро" одесской команде, была ещё одна попытка попробовать себя в "Динамо". Я даже был заявлен за киевскую команду. Понятное дело, что никто не мог гарантировать места в основном составе. Мне же хотелось играть, а не ждать своего шанса годами. Понял: нужно искать что-то другое. Подошёл к Лобановскому и попросил меня отпустить. Объяснил свою просьбу желанием играть. Он меня понял. После этого вернулся обратно в "Металлург", где отыграв полсезона 1980 года и успев забить 18 мячей, перебрался таки в Одессу.

- Как возник вариант с "Черноморцем"?

- Во время моих выступлений в "Металлурге" за мной не раз приезжали тренеры Матвей Черкасский и Виктор Прокопенко. Они наблюдали за моей игрой в некоторых домашних матчах, и на выезде. Отказать было сложно. К тому же, я не любитель вести двойные или тройные переговоры. Пригласили в "Черноморец" - так тому и быть, ответил согласием. Хотя скрывать не буду - звали и в другие команды. Выбрав же Одессу, ни о чем не жалею. В одесской команде провел пять прекрасных лет, и думаю, что какую-то лепту в ее турнирные дела все же внес. Ведь были и хорошие игры, и очень удачные. Это футбол.

СУДЬБОНОСНЫЙ МАТЧ В МИНСКЕ

- Какие плюсы сыграли роль в вашем решении перейти в "Черноморец"?

- Во-первых, высшая лига. Во-вторых, "Черноморец" - престижный вариант, так как команда эта самобытная. Эти факторы и стали решающими. А то, что город Одесса особенный, само собой подразумевалось. Рад, что все с одесским вариантом получилось.

- Доверие тогдашнего старшего тренера "моряков" Никиты Симоняна сразу удалось завоевать?

- Нет, не сразу. Был момент, когда игра у меня не шла и я даже собрался было уходить из "Черноморца". Но все решил выездной матч с минским "Динамо". Матвей Леонтьевич (Черкасский – прим. авт.) убедил меня поехать в Минск, где меня выпустили на замену во втором тайме при счёте 1:0 в пользу динамовцев. Я тогда забил Вергеенко, причем неплохо получилось. Мы тогда сыграли 1:1, и вопрос о моем уходе из "Черноморца" был снят. Как будто ничего и не было.

Іван Шарій (по центру) у складі "Чорноморця"

- В ту пору в "Черноморце" была целая группа классных нападающих – Виталий Шевченко, Юрий Горячев, Игорь Беланов, Александр Щербаков, Владимир Финк, Виктор Сахно. Место в основном составе после минского матча Шарием было надолго застолблено?

- После той игры у меня, что называется, "пошло". Если посмотреть статистику, то мне почти всегда удавалось забивать за "Черноморец" победные мячи. Зачастую игры заканчивались со счетом 1:0, реже – 2:1. Забивал в ворота фаворитов чемпионата – киевского "Динамо", московского "Спартака", днепропетровского "Днепра", а также донецкого "Шахтера", московских "Динамо" и "Торпедо", алма-атинского "Кайрата" и многих других команд. Так было на протяжении нескольких сезонов кряду. Можно ведь наколотить за один чемпионат 15 мячей, но в проигранных матчах. Если же я забивал по 6-7 за сезон, то все приносили "Черноморцу" очки. Я как-то специально посчитал, сколько получилось их набрать. Вышло немало. Да и в кубковом розыгрыше тоже отмечался победными голами. Помню, забил как-то вратарю "Шахтера" Елинскасу в матче 1/8 финала. Мы тогда победили 1:0.

НА ЗАСЕДАНИИ С ВЕТЕРАНАМИ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

- В 80-е годы "Черноморец" регулярно становился обладателем разных призов, один из которых – "Гроза авторитетов". Как ему это удавалось?

- Для нашей команды авторитетов не было. Мы могли "бахнуть" любую команду – будь то чемпион, призер, обладатель Кубка или лидер чемпионата.

- С кем дружили в "Черноморце"?

- В основном поддерживали отношения с Витей Пасулько. На нашей базе и выездных матчах жили в одной комнате. Парень он нормальный, да и игрок хороший.

Проводы из большого футбола капитана "Черноморца" Вячеслава Лещука. Иван Шарий на переднем плане

- В сезоне-1984 одесская команда едва не выиграла бронзу. Не хватило всего одного очка…

- Считаю, что его мы потеряли в разгар чемпионата в Днепропетровске, когда харьковский арбитр Юрий Сергиенко дал финальный свисток во время полета мяча в ворота "Днепра". Тогда наш игрок Игорь Соколовский мощным ударом со штрафного поразил цель, но рефери его отменил. Там разные ситуации повлияли, но я не хотел бы говорить об этом. Если бы некоторые участники того поединка играли по-мужски, то было бы все нормально. А так… Бог им судья. Увы, этого очка нам действительно на финише не хватило.

- Если уж мы коснулись темы судейства, то нельзя не вспомнить ещё один эпизод. В начале следующего сезона, после матча с киевским "Динамо" вы надолго выбыли из строя, получив дисквалификацию. Чем не угодил вам московский рефери Кирилл Доронин?

- Играли с "Динамо" в Одессе в марте, когда погода была ещё зимняя. Мы забили мяч, судья его засчитал. Но когда киевляне собирались разводить с центра, боковой арбитр что-то шепнул или махнул – и Доронин гол отменил. Я подбежал к нему, чуть толкнул, еле-еле коснувшись груди, а он поскользнулся на слегка обледеневшем газоне и упал. После этого меня вызывали в Москву на заседание СТК. Вердикт мне выносили не заслуженные футбольные специалисты, а люди с партбилетами из числа ветеранов труда, Великой Отечественной войны, Бородинского сражения и Куликовской битвы (улыбается). Они меня пожурили: "Как так можно?!" - и решили дисквалифицировать на целых десять матчей! Если бы в зале сидели футбольные люди, то может ограничились бы тремя или максимум пятью. Было обидно, так как пропустил большой отрезок сезона. Впрочем, хорошо что дисквалифицировали не на двадцать матчей.

НА РАВНЫХ С "ВЕРДЕРОМ" И "РЕАЛОМ"

- Сезон-1985 был для "Черноморца" парадоксальным. В чемпионате СССР команда боролась за сохранение прописки в элите, а в Кубке УЕФА на равных соперничала с бременским "Вердером" и мадридским "Реалом"…

- Да уж, есть что вспомнить! По сумме двух матчей мы сумели выбить из розыгрыша возглавляемый Отто Рехагелем "Вердер" (2:1 в Одессе и 2:3 в Бремене – прим. авт.), а сыграть успешно с "Реалом" не хватило самую малость – гола в ответном матче в Одессе, который завершился нулевой ничьей (в первом поединке в Мадриде "моряки" уступили 1:2 – прим.авт.). "Черноморец" хоть и вылетел из турнира, но оставил приятное впечатление. Правда, во время соперничества с "Реалом" меня в команде уже не было.

- Что стало причиной ухода?

- Мне сказали "спасибо".

- Было обидно?

- Естественно, немного было. Но ничего. Полагаю, я потом доказал, что рано решили со мной попрощаться.

- Многие иногородние футболисты, однажды получившие приглашение из "Черноморца", остаются жить в Одессе. Вы тоже так поступили?

- Так получилось, что после ухода из команды я ещё долго был прописан в Одессе. В общей сложности провел в этом замечательном городе одиннадцать лет. Именно из Одессы я переходил в кишиневский "Нистру", возвращался в "Ворсклу", ездил в болгарский "Этыр" и винницкую "Ниву".

ОСОБЕННОСТИ КИШИНОВСКОГО ФУТБОЛА

- Как оказались в Кишиневе?

- Вскоре после того, как пришлось расстаться с "Черноморцем", ко мне приехали представители "Нистру" и стали настойчиво звать в Молдавию. Я подумал: что мне терять? Почему бы не поиграть в первой лиге? Поехал.

- В молдавской столице вам скучно не было?

- В целом условия там были неплохие – в этом плане все нормально. Вот только если бы руководство республики более серьезно отнеслось к команде, поставив перед ней твердые задачи повыситься в ранге, то было бы интереснее. Поначалу вроде бы задачи ставились, но потом отношение к "Нистру" было не таким, как ожидалось. Вроде бы и нужна команда, а вот должного влияния на ее турнирные дела не оказывалось. Хотя "Нистру" в Кишиневе болельщики любили – на домашних матчах собиралось много зрителей. Это уже потом, годом позже, в Кишиневе начался настоящий футбольный бум. Было это при тренерстве Владимира Емца, а затем Ахмеда Алескерова. Правда, меня в "Нистру" уже не было – в Кишиневе я провел всего один сезон.

- Футболисты, имевшие за плечами опыт выступлений в высшей лиге, не всегда охотно шли в команды, низшие по рангу. Вы же в 29 лет перешли в "Ворсклу", завоевавшую путевку во вторую лигу…

- Я сам полтавчанин, и свою карьеру в большом футболе начинал именно в главной команде родного города. Разве мог я отказать "Ворскле"? Впоследствии я отыграл в ее составе много сезонов, проделав путь от второй союзной лиги до первой, а затем и высшей лиг украинского футбола. А тогда, в 1987-м, в "Ворскле" подобрался отличный коллектив, в котором играли классные футболисты – такие, как Резник, Дилай, Колядюк. Помимо опытных были и местные ребята – добросовестные, добротные, которые максимально отдавались на поле, демонстрируя уверенную игру. Коллектив отличался сплоченностью, был неуступчив.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ С БАЛАКОВЫМ

- В промежутке между союзным и украинским периодами "Ворсклы" вы успели поиграть в болгарском городе Велико Тырново за "Этыр" и в Виннице за "Ниву". Наверняка вариант с дальним зарубежьем был не лучшим, что косвенно подтверждала популярная в то время поговорка "Курица – не птица, Болгария – не заграница".

- (Улыбается). Да-да, помню её. Хотя условия в "Этыре" были более-менее приемлемыми. В этом клубе играл знаменитый Красимир Балаков, а также Илиян Киряков. Его цвета защищал также Ангел Червенков, тренировавший в нынешнем веке украинские команды. В софийском ЦСКА тогда играл будущий обладатель "Золотого мяча" Хисто Стоичков, а в "Левски" – Наско Сираков. На матчи "Этыра" народ ходил, стадион почти всегда был полный. В общем, немножко вкусил заграничного легионерского хлеба (улыбается).

- По возвращении из-за рубежа сделали вывод, какое вино лучше – молдавское или болгарское?

- И то, и другое хороши. Молдавское неплохое, и болгарское более-менее. Это на любителя.

- В "Ниве" вы тоже быстро стали своим?

- В Виннице, куда меня пригласил знакомый по совместным выступлениям в запорожском "Металлурге" Александр Томах и начальник команды Игорь Гатаулин, договорились: мол, давай попробуем поработать совместно. Я попробовал, все получалось. В "Ниве" не изменял своей традиции – много забивал. За сезон-1991 забил 15 мячей – больше всех в команде. И снова получалось так же, как и в "Черноморце" - то 1:0, то 2:1. Схема, приносившая очки, была неизменной (улыбается).

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА

- Очередное ваше пришествие в "Ворсклу" стало наиболее успешным, не так ли?

- Именно! Из сезона в сезон мы шли к высокой цели, радуя наших поклонников. Сначала в первой лиге, где по итогам сезона-1995/96 завоевали право повыситься в ранге, а затем и в высшей, выиграв спустя год бронзовые медали. В дебютном сезоне в элите на арендных правах в "Ворскле" играла группа футболистов киевского "Динамо" - Андрей Ковтун, Александр Головко, Андрей Хомин, Александр Венглинский, Виталий Самойлов. В составе были также отличные футболисты Виталий Кобзарь, Виктор Богатырь, Сергей Чуйченко и многоопытный Иван Яремчук. Что и говорить, хорошая была команда! Как говорится, все нашли друг друга. Ребята в каждой игре выходили на поле, бились – и результат был хороший.

Игорь Кислов и Иван Шарий

В бронзовом сезоне-1996/97 запомнилось несколько отлично проведенных матчей: в частности, в Одессе с "Черноморцем" - 3:0, в Полтаве с киевским "Динамо" - 4:3. В первом из них, помнится, во время моего выхода на замену диктор по стадиону объявил: "На поле вышел Иван Григорьевич Шарий", после чего трибуны взорвались смехом. Ну а второй из упомянутых поединков стал для футбольной Полтавы историческим: 25 тысяч зрителей, неистово поддерживавших "Ворсклу", стали свидетелями нашей победы над грандом. В составе "Динамо" в ту пору играли звёзды, "бомбившие" всю Европу! И тут они попались нам под горячую руку (смеётся). Иногда смотрю видеофрагменты этого матча в Ютубе, вспоминая золотые времена "Ворсклы".

- В те годы полтавская команда регулярно играла в еврокубковых турнирах. Какие матчи врезались в память?

- С бельгийским "Андерлехтом" в Брюсселе в Кубке УЕФА в сезоне-1997/98. Мы проиграли этому сопернику в первом матче на выезде 0:2 (с таким же счетом, кстати, уступили и дома). Команда у бельгийцев была тогда очень серьезная, ее лидером был знаменитый Энцо Шифо. Были и другие матчи, но брюссельский стоит особняком.

С тех пор, как Иван Шарий завершил профессиональную карьеру игрока, с любимым делом – футболом он не порвал. Передает свой богатый опыт молодым футболистам, участвует в матчах ветеранов. И с удовольствием вспоминает яркие эпизоды из своей насыщенной карьеры.

Коллектив UA-Футбол присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра и желает ему крепкого здоровья, долголетия, мира и успехов на всех фронтах!