Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Пока на полях Катара определяют сильнейшего сборные, УПЛ заканчивает календарный год матчами 15-го тура. В одном из таких "Динамо" принимает "Металлист 1925", который, похоже, после тренерских изменений наконец-то находит себя.

Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" – "Металлист 1925" состоится в субботу, 26-го ноября, в 15:00 в Киеве. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит телеканал 2+2 и YouTube канал FootbalHab. Смотрите прямо в этой новости.

VBET-лига. 15-й тур

26 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: М.Козыряцкий

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол