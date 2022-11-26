 Динамо - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Пока на полях Катара определяют сильнейшего сборные, УПЛ заканчивает календарный год матчами 15-го тура. В одном из таких "Динамо" принимает "Металлист 1925", который, похоже, после тренерских изменений наконец-то находит себя.

Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" – "Металлист 1925" состоится в субботу, 26-го ноября, в 15:00 в Киеве. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит телеканал 2+2 и YouTube канал FootbalHab. Смотрите прямо в этой новости.

VBET-лига. 15-й тур
26 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: М.Козыряцкий
Трансляция: канал "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Динамо" 14:00 "Металлист 1925"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде