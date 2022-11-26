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Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.11.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Пока на полях Катара определяют сильнейшего сборные, УПЛ заканчивает календарный год матчами 15-го тура. В одном из таких "Динамо" принимает "Металлист 1925", который, похоже, после тренерских изменений наконец-то находит себя.
Матч 15-го тура УПЛ "Динамо" – "Металлист 1925" состоится в субботу, 26-го ноября, в 15:00 в Киеве. Прямую онлайн видео трансляцию обеспечит телеканал 2+2 и YouTube канал FootbalHab. Смотрите прямо в этой новости.
VBET-лига. 15-й тур
26 ноября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Арбитр: М.Козыряцкий
Трансляция: канал "2+2"
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
"Динамо" 14:00 "Металлист 1925"
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