Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо
Сейчас он выступает во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сент-Этьна" и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филипп Крассо отказался становиться игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает But! Sainte.
"Бело-синие" ему предлагали лучшие финансовые условия, чем у него сейчас, однако футболист все равно не стал менять клуб. Также он отказал и неназванной российской команде.
Киевляне изначально готовы были выложить за трансфер 25-летнего игрока два миллиона евро. Затем сумма была увеличена еще на 500 тысяч, однако это все равно не удовлетворило продавца.
Отметим, что "Сент-Этьен" выступает во французской Лиге 2. На счету Крассо восемь голов и четыре ассиста в 13 матчах этого сезона. Он является самым результативным игроком чемпионата.
Кроме этого, нападающий еще и в сентябре дебютировал на национальную сборную Кот-д’Ивуара. Пока в его активе один гол в трех матчах.
Популярное сейчас
- Серия продлена: США никогда не проигрывали Англии на чемпионатах мира
- СМИ: Бразильский гранд хочет подписать Роналду
- На ЧМ в Катаре украинский флаг перепутали с флагом ЛГБТ
- Стало известно, когда состоится перенесенный матч Динамо и Металлиста
- Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО