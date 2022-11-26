Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо

Нападающий "Сент-Этьна" и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филипп Крассо отказался становиться игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает But! Sainte.

"Бело-синие" ему предлагали лучшие финансовые условия, чем у него сейчас, однако футболист все равно не стал менять клуб. Также он отказал и неназванной российской команде.

Киевляне изначально готовы были выложить за трансфер 25-летнего игрока два миллиона евро. Затем сумма была увеличена еще на 500 тысяч, однако это все равно не удовлетворило продавца.

Отметим, что "Сент-Этьен" выступает во французской Лиге 2. На счету Крассо восемь голов и четыре ассиста в 13 матчах этого сезона. Он является самым результативным игроком чемпионата.

Кроме этого, нападающий еще и в сентябре дебютировал на национальную сборную Кот-д’Ивуара. Пока в его активе один гол в трех матчах.