 Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо ᐉ UA-Футбол
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Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас он выступает во Франции

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара отказался переходить в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Сент-Этьна" и сборной Кот-д'Ивуара Жан-Филипп Крассо отказался становиться игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает But! Sainte.

"Бело-синие" ему предлагали лучшие финансовые условия, чем у него сейчас, однако футболист все равно не стал менять клуб. Также он отказал и неназванной российской команде.

Киевляне изначально готовы были выложить за трансфер 25-летнего игрока два миллиона евро. Затем сумма была увеличена еще на 500 тысяч, однако это все равно не удовлетворило продавца.

Отметим, что "Сент-Этьен" выступает во французской Лиге 2. На счету Крассо восемь голов и четыре ассиста в 13 матчах этого сезона. Он является самым результативным игроком чемпионата.

Кроме этого, нападающий еще и в сентябре дебютировал на национальную сборную Кот-д’Ивуара. Пока в его активе один гол в трех матчах.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
But! Sainte

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
26.11.2022 в 11:12
Так кто отказался: продавец или игрок?
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