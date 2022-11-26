 Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес ᐉ UA-Футбол
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Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес

Премьер-лига
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Еще и этот поединок может быть отложен из-за воздушной тревоги

Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес

Скріншот з трансляції

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Сегодня, 26 ноября, в пгт. Петрово запланирован поединок 15-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Вересом".

Ровенский клуб выложил видео, в котором продемонстрировал ужасное состояние поля, внутри которого куча рассыпанного песка.

Также блогер и по совместительству нападающий "Вереса" Дмитрий Поворознюк продемонстрировал, как ведет себя мяч на таком "газоне".

Отметим, что старт матча намечен на 13:00. Правда, он может быть отложен, ведь у Петровом сейчас воздушная тревога.

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово) Дмитрий Поворознюк
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