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Песок на всю штрафную. ВИДЕО худшего газона этого сезона УПЛ, где должны сыграть Ингулец и Верес
Еще и этот поединок может быть отложен из-за воздушной тревоги
Скріншот з трансляції
Сегодня, 26 ноября, в пгт. Петрово запланирован поединок 15-го тура УПЛ между "Ингульцем" и "Вересом".
Ровенский клуб выложил видео, в котором продемонстрировал ужасное состояние поля, внутри которого куча рассыпанного песка.
Также блогер и по совместительству нападающий "Вереса" Дмитрий Поворознюк продемонстрировал, как ведет себя мяч на таком "газоне".
Отметим, что старт матча намечен на 13:00. Правда, он может быть отложен, ведь у Петровом сейчас воздушная тревога.
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