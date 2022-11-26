Итальянский клуб может восстановить интерес к Довбику уже в январе

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик снова находится в трансферных перипетиях итальянских клубов. "Салернитана" может восстановить интерес к украинцу уже в январе. Об этом сообщает ресурс Tutto Salernitana.

Прошлым летом "гранатовые" пытались оформить аренду игрока за 1,3 млн евро с опцией выкупа за восемь миллионов евро, однако "Днепр-1" настаивал на мгновенном трансфере за 12 млн евро.

В то же время "Салернитана" вряд ли сможет зимой поднять предложенную цену, а стоимость Довбика за весеннюю часть сезона выросла еще больше. Кроме этого, вряд ли днепряне рассмотрят вариант с арендой.

В этом сезоне на счету форварда 15 голов и четыре ассиста в 21 матче за клуб. В то же время "Салернитана" в 15 поединках Серии А забила 19 голов. Пока команда находится на 12 позиции в итальянском чемпионате.